Беларусь и Великобритания укрепляют экономические отношения

Форум по развитию белорусско-британского торгово-экономического сотрудничества и организации финансирования торговых контрактов между этими странами состоялся 15 июня.

Его организаторами выступили Посольство Беларуси в Великобритании, Банк развития Республики Беларусь и Национальный центр маркетинга МИД.

Для участия в форуме прибыли около 130 представителей 70 белорусских предприятий и организаций, для которых Посольство Беларуси в Великобритании провело семинар-тренинг по организации экспорта отечественных товаров в Соединенное Королевство. Теперь участники тренинга знают, как анализировать британский рынок и находить на нем надежных партнеров для совместного бизнеса.

В работе форума приняли участие заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб, а также белорусские дипломаты, работающие в Великобритании, представители Министерства внешней торговли Великобритании, Департамента по гарантиям экспортных кредитов Великобритании (UKEF), ОАО «БРРБ», Национального центра маркетинга и другие официальные лица.

Как пояснила Ирина Савченко, пресс-секретарь Национального центра маркетинга МИД Беларуси, по итогам 4 месяцев 2018 г. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии заняло второе место по экспорту белорусских товаров среди всех стран-партнеров нашей страны (после Российской Федерации) и третье – по товарообороту (после Российской Федерации и Украины). В январе – апреле 2018 г. товарооборот составил $1230,2 млн. (158,7% к 4 мес. 2017 г.), экспорт – $1144,1 млн. (161,6%), импорт – $86,1 млн (128,0 %). Сальдо сложилось положительным в размере $1058 млн. Великобритания занимает второе место среди стран-инвесторов в экономику Беларуси с общим объемом инвестиций в $2,6 млрд в 2017 г.