В России придумали виртуальный обменник валют

Мобильное приложение Revolut с картой Visa позволит производить обмен валют, осуществлять международные перевод и все это без банковских комиссий. В чем подвох?

Стартап Revolut предлагает бесплатное мобильное приложение и привязанную к нему карту Visa: можно снимать деньги в 130 странах в национальной валюте без дополнительной комиссии, делать трансграничные переводы без комиссии, а также хранить деньги в 26 валютах и конвертировать их без комиссии по межбанковскому курсу.

Осуществляться это будет таким образом, что Revolut получит от банков-партнеров доступ на межбанковский форекс и конвертирует валюту по выгодному курсу без комиссии. Правда, пока еще приложение не работает: идет настройка интеграции с Qiwi – по KYC (know your customer, «знай своего клиента» – распознавание пользователей), банковским платежам и т.д. К тому же необходимо, чтобы все процессы соответствовали законодательству, и прежде всего, нужно перенести серверы в Россию. Сперва сервис будет обслуживать только физических лиц. Планируется, что он начнет работу в конце текущего года.

Зарабатывать Revolut будет на комиссии от торговцев с каждой транзакции, но основной доход планируется получать от продажи дополнительных услуг: премиум-счетов, страховок, кредитов и криптовалютного трейдинга.

Источник: vedomosti.ru