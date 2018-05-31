Украина: вокзалы в концессию

На содержание украинских железнодорожных вокзалов расходуется полмиллиарда гривен, но затраты не окупаются: вокзалы убыточны.

«Укразлизныця» планирует с 2019 г. передавать вокзалы в концессию. Бизнес-структуры смогут получить в управление вокзалы сроком на 20-30 лет в обмен на модернизацию. По подсчетам экспертов, бизнес сможет добиться окупаемости вокзалов уже через три года.

Для передачи вокзалов в концессию их сгруппируют по принципу: один большой и несколько маленьких, а управлять этим процессом будет отдельная структура в составе УЗ.

Концессия позволит повысить долю непрофильных доходов за счет предпринимателей, которые хотят работать на территории вокзалов. Пассажиры получат выгоды в виде дополнительных услуг, повышения уровня комфорта и безопасности.

Опыт передачи вокзалов в концессию есть в соседних странах. Железнодорожный вокзал Рига-Пассажирская больше похож на большой торговый цент с несколькими кафе. Пассажиропоток там небольшой, из столицы Латвии ездят всего 2-3 международных поезда и несколько местных – концессия позволяет содержать здание на безубыточном уровне и не дотировать из госбюджета. Так как вокзал находится рядом с историческим центром Риги, он привлекателен для бизнеса.

Варшавский вокзал имеет большой пассажиропоток, чем и интересен предпринимателям. На этом вокзале находится множество магазинов и кафе.

Основное преимущество концессии – возможность привлекать ресурсы и опыт частного инвестора для модернизации и развития вокзалов, при этом оставляя право собственности за государством. Продажа или аренда вокзалов довольно рискованна, так как новые хозяева могут попросту превратить их в крытый рынок, а между тем вокзалы имеют стратегическое значение для развития, экономики, безопасности государства. Поэтому государственно-частное партнерство и концессия рассматриваются как наиболее перспективные пути восстановления и развития инфраструктуры вокзалов.

Источник: segodnya.ua