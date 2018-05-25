Беларусь и Россия договорились об электронных закупках

24 мая 2018 Национальный центр маркетинга МИД Беларуси и оператор федеральной электронной площадки России ООО «РТС-тендер» подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в рамках электронных систем закупок двух государств.

С белорусской стороны документ подписал первый заместитель директора Национального центра маркетинга Александр Запольский, с российской – генеральный директор ООО «РТС-тендер» Владимир Лишенков.

Соглашение между двумя странами позволит активизировать взаимное участие поставщиков в электронных процедурах закупок, а также повысить эффективность участия белорусских предприятий в процедурах закупок Российской Федерации.

Участники переговоров отметили, что каждой стране необходимо заниматься популяризацией электронных площадок систем закупок среди белорусских и российских поставщиков. Также стороны выработали план действий по взаимному информированию и консультированию по вопросам проведения электронных процедур закупок, договорились о формировании консолидированной позиции по актуальным вопросам в рамках соглашения.

«Мы готовы поделиться новейшими разработками, решениями, идеями в целях повышения конкуренции, прозрачности торгов в системе размещения и снижения уровня коррупционных правонарушений в области электронных закупок», – цитирует пресс-служба Национального центра маркетинга МИД Беларуси В. Лишенкова.

Белорусская сторона полагает, что партнерское взаимодействие на постоянной основе будет способствовать развитию систем государственных закупок Республики Беларусь и Российской Федерации.