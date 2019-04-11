СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: 1 – 7 АПРЕЛЯ

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты чиновников и экспертов.

Конкурс «Предприниматель года». Минэкономики объявило о старте с 1 апреля Национального конкурса «Предприниматель года» (http://www.economy.gov.by/ru/nac-konkurs-ru ). По итогам конкурса в каждой области и в городе Минске специально созданные оргкомитеты (жюри), в состав которых входят известные предприниматели и представители органов госуправления, определят лучших бизнесменов в четырех номинациях. Прием заявок будет осуществляться до 1 июня 2019 г.

VIII Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы» (http://iipvit.by) пройдет 16-17 мая в Витебске. В работе форума планируется участие делегаций зарубежных регионов-партнеров, лучших компаний, торговых представительств и дипломатического корпуса. Участникам форума будет предложено презентовать свои регионы и компании, обсудить проблемные вопросы, обменяться мнениями в рамках панельных дискуссий с опытными модераторами: «Межрегиональное сотрудничество в экономической сфере. Опыт и перспективы», «Электронные торговые площадки для бизнеса», «СЭЗ – перспективные площадки реализации проектов» и др.

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 апреля составили $7,2 млрд. За март 2019 г. золотовалютные резервы выросли на $150,5 млн (на 2,1%) после роста в феврале 2019 г. на $77,5 млн (на 1,1%). В марте 2019 г. Правительством и Нацбанком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $316 млн.

Бесконтактные платежи. Банковский процессинговый центр прогнозирует дальнейший рост бесконтактных платежей в связи с распространением приложений для оплаты смартфоном и развитием инфраструктуры приема бесконтактных карточек. В феврале 2019 г. доля бесконтактных карточек от всех персонализированных Банковским процессинговым центром составила 77%. По данным на 1 марта, Банковский процессинговый центр обслуживает почти 9,5 млн карточек.

О цене брендовой одежды. «Не исключено, что при сопоставимых затратах в Польше рентабельность, условно, будет 10-12%, а в Беларуси решили выжимать 25-30%. Такая проблема может быть потому, что в Польше более благоприятная среда, ниже ставка аренды и ставки по кредитам, нет таможенных барьеров внутри ЕС, — предполагает аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха. – В Беларусь же бренды пришли относительно недавно, белорусы ими еще не избалованы. И пока этих брендов на белорусском рынке не так много, уровень конкуренции среди них не столь высок. Это дает им возможность даже при прочих равных условиях держать более высокие цены».

О привычке писать жалобы. «Мое глубочайшее убеждение, что судебная система играет в нашей стране с точки зрения развития бизнеса одну из определяющих ролей, – заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин. – Всегда должна быть системная работа. Сложилась привычка писать жалобы, обращения и так далее, излагая свою сторону видения дела. Нет культуры обращения к адвокатам, чтобы исследовать обстоятельства дела и на какой-то ранней стадии сказать: «Извини, ты не прав, у тебя шансов нет».

Источники: TUT.BY , «Заўтра тваёй краіны», Министерство экономики , БЕЛТА , «Интерфакс-Запад» , Национальный банк