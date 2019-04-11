Главное – экономическая целесообразность

В 2018 г. многие задачи, которые были поставлены перед геологами, успешно решены. В стране достаточный запас разведанных полезных ископаемых. Об этом рассказали представители Минприроды на пресс-конференции в Национальном пресс-центре.

Начальник главного управления природных ресурсов Минприроды Василий Колб сообщил, что за минувший год достигли хороших результатов по увеличению запасов углеводородного сырья. Для Минприроды был установлен важнейший показатель – прирост запасов нефти на 600 тыс. тонн. ГП «НПЦ по геологии» этот показатель перевыполнен на 106,8%. «Белоруснефть» за тот же период обеспечила прирост запасов нефти в объеме 1,67 млн. тонн. Прирост запасов нефти, подготовленных к промышленной разработке, сравнялся с тем количеством, которое добывают.

Также в 2018 г. отмечен прирост запасов нефти, пресных и минеральных подземных вод, полезных ископаемых и сырья, используемого в строительной отрасли. В частности, прирост пресных подземных вод составил 57,7 тыс. м³/сутки при плане 45,0 тыс. м³/сутки и минеральных подземных вод – 827,6 тыс. м³/сутки при плане 30,0 тыс. м³/сутки.

Прирост запасов строительных песков зафиксирован на 152,4% больше, чем в 2017 году, песчано-гравийной смеси – 27611,2 тыс. м³(или 138,1% к 2017 году). В ближайших планах – вскрытие нового месторождения строительного камня «Ситницкое».

Ведется активная работа с трепелом – весьма перспективным полезным ископаемым, которое используется и в строительной отрасли, и в сельской хозяйстве. В Могилевской области на базе месторождения «Стальное» уже действует производство по изготовлению продукции на основе трепела. По словам Василия Колба, разведанные месторождения чаще всего передаются в разработку, то есть создается новое предприятие. Работать на этом рынке могут организации всех форм собственности. В любом случае пополняется бюджет: по итогам 2018 г. финансовые средства, полученные от налога за изъятие полезных ископаемых, составили более BYN550 млн.

В Беларуси есть три месторождения горючих сланцев, но есть технологические проблемы в их разработке и добыче. Участки с горючими сланцами можно взять в концессию, но претендентов нет. Очевидно, что нет в этом экономической выгоды. Не всегда то, что нашли геологи, сразу же имеет экономический эффект. Однако важно знать, какими ресурсами обладает страна. «То, что сегодня не выгодно, завтра может оказаться в самый раз», – подчеркнул Василий Колб.

Актуальный вопрос импортозамещения не всегда просто решается. Даже когда в стране разведаны запасы сырья, его добыча может отказаться дороже, чем покупка за рубежом. Беларусь и сама является экспортером полезных ископаемых. В частности, торф верхового типа отправляется на экспорт в страны ЕС. Стоит отметить, что торф широко применяется в сельском и тепличном хозяйстве, а не только как вид местного топлива.

Коснулся представитель Минприроды и проблемных вопросов. Он отметил, что назрела необходимость осуществить модернизацию геологоразведочной отрасли. В настоящее время буровое, лабораторное и геофизическое оборудование достигло большой степени износа. Для его обновления требуются значительные финансовые затраты. Вопрос решается: подготовлен проект плана модернизации парка техники и оборудования ГП «НПЦ по геологии». Современное оборудование позволит сократить трудозатраты и себестоимость работ.