СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: 28 ЯНВАРЯ – 3 ФЕВРАЛЯ

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты чиновников и руководителей.

Европейские деньги для Беларуси. Европейский инвестиционный банк заинтересован в совместных проектах с Беларусью. Только за минувший год стороны заключили соглашений на €168 млн. Речь идет о финансировании проекта реконструкции Минской очистной станции и об открытии кредитных линий через белорусские банки для поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас партнеры прорабатывают проекты в области энергетики и коммунального хозяйства – еще €260 млн. Главной сделкой станет реконструкция автомобильной дороги М7 (от Минска в направлении Вильнюса).

Автоматический выпуск товаров на таможне. Каждая пятая экспортная партия товаров оформляется без участия сотрудника таможенных органов, восемь из десяти экспортных партий товаров оформляются до 5 минут. Так, транзит через территорию Беларуси в сравнении с 2017-м увеличился на 19% и составил 65 млн т. На 20% возрос и объем товаров, вывозимых автомобильным транспортом.

Первый Международный ивент-форум пройдет в Беларуси. В нем примут участие не только ивент-компании, праздничные и рекламные агентства, но смежные заинтересованные стороны: корпоративные заказчики мероприятий, IT-компании, медиа-структуры, выставочные компании, площадки, отели, подрядчики (от транспорта, оформителей, ресторанов и кейтеринга до ведущих и видеографов).

Развитие белорусского предпринимательства простимулируют двумя новыми проектами, которые презентовали Европейский союз и Группа Всемирного банка. Сумму в размере почти €9 млн евро направят на поддержку частного сектора с основной целью улучшить условия для ведения бизнеса в стране. В рамках программ технической помощи международные специалисты проведут консультации в таких сферах, как развитие малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, а также подготовка системы безбумажной торговли.

О новой редакции Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». «Еще один важный смысл изменений — упрощение условий ведения бизнеса. Дело в том, что ГИАС станет связующим звеном между заказчиками и государственным казначейством, – поясняет начальник образовательного центра Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Наталия Тышкевич. – Новая система позволит резервировать бюджетные средства уже на этапе объявления закупки. В результате уйдут в прошлое жалобы бизнес-сообщества на случающуюся порой ситуацию: заказчик объявил процедуру закупок, а после выбора победителя выясняется, что бюджетные средства на нее не выделены. В будущем, если закупка не внесена в годовой план, опубликованный в ГИАС, или отсутствует финансирование, объявить процедуру будет невозможно. Немало и других позитивных моментов. Договоры станут электронными, доступ к ГИАС — открытым для каждого, что обеспечит за ходом закупок как государственный, так и общественный контроль».

Об ИТ-стране. «Наверное, на сегодня хотелось бы расширить понимание ИТ-страны до уровня, когда то, что называется «умными» городами и деревнями, соединится с «умными», а не просто «электронными» здравоохранением и образованием и будет поддерживаться не «электронным», а именно «умным» правительством. И так далее, – говорит председатель совета директоров EPAM Systems Аркадий Добкин. – Под «умными» тут, естественно, подразумевается не просто перевод всего в программы и компьютеры, а получение возможности принятия решений часто без вмешательства человека, на базе объективных данных и с высокой вероятностью предсказания «будущего»…».

Источники: БЕЛТА, «СБ Беларусь сегодня», ОНТ, TUT.BY, «Интерфакс-Запад», «Беларсь-1»