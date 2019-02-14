Как управлять проблемной задолженностью обсуждали в Нацбанке

Актуальные вопросы управления проблемной задолженностью в Беларуси стали главной темой для обсуждения на очередном заседании Консультативного совета при Нацбанке, которое состоялось 23 января под руководством Председателя Правления Национального банка Павла Каллаура.

Участие в заседании приняли представители Минфина, Минэкономики, Представительства Международной финансовой корпорации (МФК) в Беларуси, а также ОАО «Агентство по управлению активами», сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Актуальность вопросов управления проблемной задолженностью обусловлена негативной динамикой показателей исполнения обязательств в экономике Беларуси. Очевидно, что состояние расчетов требует консолидации позиций и усилий органов государственного управления, банковского и предпринимательского сообществ. Полагаю, что здесь нам следует и далее двигаться в направлении внедрения международных практик и норм. Только такой путь позволяет интегрировать национальную экономику в мирохозяйственные связи, развить и использовать потенциал финансового рынка для управления проблемными активами», – отметил, открывая заседание, Павел Каллаур.

Во время заседания Консультативного совета начальник Главного юридического управления Нацбанка Олег Карнач рассказал о проводимой работе по созданию в нашей стране условий для развития вторичного рынка активов, обеспеченных залогом. Международный эксперт МФК по сделкам с обеспечением Мурат Султанов в ходе онлайн-выступления из офиса МФК в г. Дубай (ОАЭ) представил доклад о роли обеспеченных сделок в экономике и международном опыте исполнения обязательств по таким сделкам. Председатель РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация» Александр Швец ознакомил участников заседания с взглядом Ассоциации на подходы к урегулированию просроченной дебиторской задолженности предприятий.

В рамках дискуссии участники заседания Консультативного совета обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, связанных с управлением проблемной задолженностью.

Консультативный совет при Нацбанке является совещательным органом. Совет создан в сентябре 2014 г. с целью привлечения широкого экспертного потенциала при разработке и реализации денежно-кредитной политики, для формирования условий устойчивого развития банковской и платежной систем Республики Беларусь. Консультативный совет сформирован из представителей Национального банка, банков, общественных и научных организаций.

Источник: Национальный банк Беларуси