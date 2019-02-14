СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: 14 –20 ЯНВАРЯ

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты экспертов и чиновников.

Белорусско-Российский Деловой совет провел первое заседание в Минске. Новая диалоговая платформа появилась в конце прошлого года в Москве, когда главы торгово-промышленных палат Беларуси и России подписали соответствующее соглашение с целью повысить участие бизнеса в двусторонних отношениях. Планируется, что заседания совета будут носить сугубо практический характер, направленный на решение конкретных проблем в работе предприятий. Для этого большинство членов совета выбраны из числа представителей крупного бизнеса нашей страны.

Нацбанк: рублевые вклады выросли. По статистике регулятора, на начало января рублевые вклады достигли рекордных цифр за последние два года и перешагнули отметку в BYN4 млрд. Растущую тенденцию эксперты объясняют высокими процентами по вкладам на национальную валюту и курсом на дедолларизацию экономики.

Дорожная карта структурных реформ. Первое заседание межведомственной рабочей группы по организации совместной работы со Всемирным банком для подготовки документа «Дорожная карта структурных реформ в Республике Беларусь» состоится до конца января. Рабочая группа может при необходимости привлекать к работе по подготовке документа руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, других организаций с согласия их руководителей. Минэкономики занимается организационным обеспечением деятельности рабочей группы.

Розничный товарооборот в Беларуси в 2018 г. составил BYN44,7 млрд и вырос по сравнению с 2017 г. в сопоставимых ценах на 8,4%. Розничный товарооборот организаций торговли вырос на 10,8% до BYN39,9 млрд. На долю предприятий торговли приходится 89,3% розничного товарооборота. Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения составил BYN12,9 против BYN11,6 в 2017 г.

О фондовых рынках и пенсии для самозанятых. «Если вы придете в банк или другую финансовую организацию и спросите, сколько дадут процентов по вкладам, назовут такие смешные цифры, что любой здравомыслящий человек, самозанятый он или нет, лучше даст эти деньги в долг соседу-бизнесмену, – полагает руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, член Совета по развитию предпринимательства при Президенте Беларуси Ярослав Романчук. – Беларусь отсечена от цивилизованных фондовых площадок мира, собственной фондовой площадки нет, здесь очень слабый интерес населения к тем институтам, через которые можно зарабатывать 10-15% годовых».

Об экономическом измерении дипломатии. «Выступая на международных площадках с сугубо объединительными инициативами, Беларусь как инициатор, активный участник и в некотором смысле «драйвер» четырех интеграционных проектов на евразийском пространстве – СНГ, Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ – руководствуется идеей нашего Президента о «партнерстве интеграций», – заявил министр иностранных дел Владимир Макей. – Да, сегодня эти объединения не лишены проблем внутреннего свойства. В то же время они имеют серьезный потенциал с точки зрения укрепления и развития прагматичных торгово-экономических, оборонных, научных и культурных связей. Сегодня предметно обсуждаются подходы к сопряжению интеграций по линии ЕАЭС-ЕС, ЕАЭС-ШОС, ЕАЭС – Экономический пояс Шелкового пути. В этот ряд уже включается и трек ЕАЭС – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Экономическое измерение дипломатии, вклад в продвижение белорусского экспорта, освоение новых рынков всегда являлись и остаются основными критериями оценки эффективности белорусской дипслужбы.

Планомерная диверсификация экспорта при сохранении и укреплении наших позиций на традиционных рынках – одна из ключевых целей экономической политики Беларуси. Ее достижение – задача, которую МИД призван решать вместе со всеми органами госуправления, местными органами власти и, конечно, в первую очередь, предприятиями и организациями, непосредственно занимающимися внешнеэкономической деятельностью».

Источники: «Беларусь-1», «СБ Беларусь сегодня», МИД Беларуси, «Заўтра тваёй краіны», ИА «Интерфакс-Запад», БЕЛТА

