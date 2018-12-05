Сергей Румас отметил, что растет число успешных предпринимателей

В сфере малого и среднего предпринимательства формируется и развивается слой социально активных людей, способных стать драйверами экономики. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на торжественной церемонии награждения победителей национального конкурса «Предприниматель года», сообщает пресс-служба Совмина.

«За время существования конкурс прочно вошел в деловой календарь предпринимательского сообщества. Он традиционно собирает самых ярких и успешных представителей бизнеса, число которых неизменно растет», - сказал Сергей Румас.

По его словам, помочь малому и среднему бизнесу реализовать свои проекты призван принятый в 2017 г. либерализационный пакет решений главы государства. Как результат, на сегодняшний день на рынок ежемесячно выходят около 80 новых коммерческих организаций и 360 индивидуальных предпринимателей. Всего в экономике работает 350 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

О повышении уровня экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства свидетельствует рост их налоговых платежей.

«За 9 месяцев они составили более трети всех поступивших платежей. Принятие указа, расширившего перечень видов ремесленной деятельности, стимулировало рост числа зарегистрированных ремесленников на 17%, а также рост размера уплаченного ими сбора на 25%. Дополнительная поддержка субъектов агро- и экотуризма позволила им динамично развиваться. В 2017 г. агроусадьбы посетили более 350 тыс. человек, рост составил 16%. Белорусское гостеприимство оценили туристы из 58 иностранных государств», - отметил Премьер-министр.

Источник: пресс-служба Совета Министров Беларуси