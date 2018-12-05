СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: 12 – 18 НОЯБРЯ

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты руководителей.



Налоговым консультантам – быть. Подготовлен проект изменений в Указ от 19.09.2017г. № 338 «О налоговом консультировании». Статус налогового консультанта теперь будет давать дополнительные преимущества, но наличие аттестата станет не обязательным требованием для ИП и сотрудников фирм, готовящих и сдающих отчетность других субъектов хозяйствования. Убраны также многие необоснованные ограничения для желающих сдавать квалификационный экзамен.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе – сентябре текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, выросли на 7,8%. В oбщем oбъеме дoходов на oплату труда прихoдится 64,1%, на пенсии, пoсобия, стипендии и другие трансферты – 23,4%, дoходы от предпринимательскoй и иной деятельности, принoсящей дoход, сoставили 8%, дoходы от сoбственности и иные дoходы – 4,5%.

Экспорт сельхозпродукции в 2018 г. превысит $5 млрд. Экспортные продажи растут который год подряд: в 2016 году на зарубежных рынках наторговали на $4,2 млрд, в прошлом — на $4,9 млрд. За девять месяцев 2018 г. выручка от экспорта продовольствия уже достигла $3,8 млрд, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производителей алкоголя уравняли. МАРТ принял постановление, которое поспособствует созданию равных условий для всех производителей алкогольной продукции. Согласно постановлению, в одном объекте торговли будет применяться единый уровень торговой надбавки на все виды алкогольных напитков всех производителей независимо от форм собственности. При этом субъект торговли сам будет определять уровень применяемой торговой надбавки.

О делолларизации. «Хотелось бы отметить работу в области снижения уровня долларизации белорусской экономики, – сказал глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян. – В этой сфере достигнут прогресс, и в последние два-три года мы наблюдаем рост доверия к национальной валюте в Беларуси. Это является важным приоритетом в работе Национального банка и, на наш взгляд, должно оставаться одним из приоритетов».

О замене видов наказания для бизнесменов. «Для внутренних инвесторов предлагаю заменить громкие посадки предпринимателей на домашние аресты, новые технологии — браслеты, с помощью которых можно отслеживать, где человек, – заявил управляющий партнер ООО «Зубр Капитал» Олег Хусаенов. – Уверяю, если речь о налоговом споре, предприниматели сами заинтересованы конфликт погасить. Я как инвестор вкладывал в компании, где были налоговые споры в Швейцарии и Германии — они длились годами, но никто владельцев, белорусов и украинцев, не арестовывал. Все договаривались».

Источники: TUT.BY, БЕЛТА, «Беларусь сегодня», «Экономическая газета», «Белорусы и рынок», «Ежедневник»