Игорь Кизим: белорусы могут участвовать в приватизации в Украине

В конце октября в Гомеле прошел Первый Форум регионов Украины и Беларуси. О высоком уровне мероприятия говорит тот факт, что в его работе приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Украины Петр Порошенко.

Также известно, что сумма контрактов, заключенных во время форума, превышает $100 млн. Впечатлениями о Первом Форуме поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.

– Какая подготовительная работа со стороны Посольства Украины в Беларуси предшествовала І Форуму регионов Беларуси и Украины?

– Следует отметить, что, поскольку Форум принимала Беларусь, то основная работа по его проведению была проделана именно белорусской стороной. И я, со своей стороны, хотел бы выразить признательность Гомельскому областному исполнительному комитету и лично его председателю Владимиру Дворнику, а также всем причастным представителям оргкомитета за колоссальный объем проделанной работы, что позволило провести Форум на высочайшем организационном уровне. Кстати, это отметили многие участники Форума от Украины. Такую оценку дал и Президент Украины Петр Порошенко.

Что касается роли Посольства, то на плечи возглавляемого мной дипломатического учреждения лег значительный пласт координационной работы по подготовке к Форуму. Мы координировали взаимодействие белорусских и украинских участников мероприятия. Посольство также было напрямую задействовано в выработке программы Форума и отдельных его элементов. Ну и, конечно же, в дни проведения Форума я лично, и половина дипсостава Посольства были в Гомеле, чтобы встречать и координировать пребывание участников Форума от Украины в мероприятии.

– Что вам понравилось в организации форума?

– По моему мнению, были задействованы все возможности и потенциал двустороннего сотрудничества. Должен подчеркнуть важное значение Форума для дальнейшего развития двусторонних отношений и активизации межрегиональных и межотраслевых контактов, а также для использования незадействованного потенциала межрегионального и трансграничного сотрудничества с целью увеличения объемов торговли, а также сохранению мира в регионе. Как сказал Президент Украины Петр Порошенко, такие мероприятия дают основания для уверенности в том, что общая граница является границей дружбы, мира и доверия. Президент Украины также высказался за проведение подобных форумов на регулярной основе.

По моему мнению, проведение Форума засвидетельствовало огромные возможности, которые имеются в экономическом взаимодействии наших государств. Также хочу отметить слова Президента Украины, который пригласил белорусских инвесторов принять активное участие в приватизационных процессах в нашем государстве.

Подчеркивая положительную динамику постепенного роста двустороннего товарооборота, президенты наших стран высказались за достижение в течение ближайших лет уровня в $10 млрд. Думаю, это реальная цифра, если будут сняты все ограничения во взаимной торговле, и в дружественные отношения наших стран не будет вмешиваться «третья сила».

– Господин Посол, довольны ли вы итогами экономической программы І Форума и на какие аспекты хотели бы обратить внимание при подготовке II форума.

– Безусловно, Форум имел положительный эффект. В последующем такие Форумы должны стать удобной площадкой для эффективного обсуждения всех направлений двустороннего сотрудничества. Уверен, Беларусь готова поделиться с Украиной своим опытом инфраструктурной модернизации, опытом по совершенствованию коммунального хозяйства, обновлению парка пассажирской и специальной техники, строительстве дорожной инфраструктуры. Наши страны готовы к тесной кооперации по линии горно-металлургического комплекса, логистики, в частности, эффективного использования географических преимуществ для реализации проектов в рамках транспортного коридора Балтийское - Черное моря.

Мы договорились о проведении подобных форумов на регулярной основе. Второй Форум должен состояться в Житомире. В следующем году мы начнем практическую работу по его подготовке.

Оксана Николаева