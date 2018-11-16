Дан старт GEW Belarus-2018

12 ноября в Минске начала работу Всемирная Неделя Предпринимательства (GEW Belarus) в Беларуси. GEW Belarus, официальным представителем которой в стране является Центр деловых коммуникаций «Белбиз», проводится с 2011 года.

Выставку - Форум Всемирной Недели предпринимательства 12 ноября торжественно открыл премьер-министр Беларуси Сергей Румас. 13 и 14 ноября залы Национального выставочного центра БЕЛЭКСПО распахнутся для всех посетителей выставки. На площади в 3000 м2 расположены стенды свыше 100 инновационных и технологических компаний, а также организаций поддержки бизнеса, которые организуют образовательные, информационные, инвестиционные проекты в Беларуси.

«Особое место на выставке занимает зона стартап-круга, - говорит Татьяна Маринич, основатель группы компаний Belbiz, - Более 40 стартапов, представленных в стартап-круге - это самые перспективные и привлекательные для международных инвесторов команды с готовым продуктом».

Успешные стартапы имеют продукты и сервисы, которые интересны как бизнесу, так и массовому потребителю, поэтому каждый найдет что-то для себя. Площадка Всемирной Недели предпринимательства устроена как место диалога власти, бизнеса, инвесторов и инноваторов.

Форум, проходящий совместно с Выставкой в рамках Всемирной Недели предпринимательства, включает выступления главы Минэкономики Дмитрия Крутого, церемония награждения «Ментор года - 2018», стартап-соревнование Belbiz Battle, а также выступление белорусских и зарубежных спикеров в рамках секций по финансированию бизнеса, поддержки МСБ, трансформации бизнеса и развитию стартапов.

В рамках Форума будет представлено первое исследование рынка белорусских стартапов, проведенное компанией Belbiz при поддержке Агентства США по международному развитию USAID на основе изучения количественных и качественных показателей белорусской стартап-экосистемы.

«Банк развития выступает соорганизатором Всемирной недели предпринимательства четвертый год подряд, и стоит отметить, что в этот раз Неделя пройдет в абсолютно новом формате, - подчекнул Иван Вареница, заместитель председателя правления ОАО «Банк Развития Республики Беларусь», - В этом году организаторы применили новые подходы к зонированию площадей, переработали программу, перенесли акценты на самые актуальные темы. Все нацелено на результат, формирование новых идей. Организаторы делают это событие местом, где участники могут прочувствовать мировые тренды, перенять лучшие практики, свежим взглядом оценить свои достижения и планы на будущее. Банк развития, в свою очередь, может оценить, насколько его видение перспектив развития сегмента МСП соотносится с фактической картиной, внести коррективы в свою стратегию и тактику».

Партнерами GEW BELARUS в 2018 году стали: Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития Республики Беларусь, Министерство экономики Беларуси и Посольство Великобритании в Беларуси. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Республики Беларусь. Gold Partner: Международная Финансовая корпорация (IFC), Silver Partner: ОАО Белагропромбанк, Bronze Partner: Profitrenta.