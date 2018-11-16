СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: 4 – 11 НОЯБРЯ

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты экспертов и чиновников.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли России может привести к ежегодному удорожанию нефти для Беларуси более чем на $20 за 1 т. Один из рассматриваемых механизмов компенсации для белорусской стороны из-за налогового маневра – зафиксировать потери в цене нефти, которая поставляется из России в Беларусь. Белорусская сторона рассчитывает, что достигнутые договоренности будут соответствовать духу единого рынка нефти и нефтепродуктов, который заработает в ЕАЭС.

Зафиксировано снижение инфляции. В октябре она составила всего 0,5%. В Беларуси впервые за два года зафиксировали дефляцию на платные услуги, цены снизились на 0,3%. По оценке Нацбанка, до конца года индекс потребительских цен сохранится на уровне ниже прогнозных значений.

Программа развития конкуренции появится в Беларуси. Уже проанализировано 6 отраслей экономики, еще 6 будут исследованы. По итогам станет понятно, кто останется монополистом, а где возможно присутствие других игроков. И во многом это посодействует развитию малого бизнеса. Кроме того, техническую и финансовую помощь во многих проектах готовы оказать и международные структуры.

Правительство поддержит GEW Belarus. В этом году Правительство и госорганы официально поддержат Всемирную неделю предпринимательства в Беларуси. В первый день Недели предпринимательства Минэкономики будет участвовать в панельной дискуссии главы ведомства Дмитрия Крутого по новым подходам к финансированию бизнеса и улучшению инфраструктуры его поддержки. Также представители Минэкономики проведут круглый стол по стратегии развития предпринимательства в цифровую эпоху.

О рыночной экономике. «Когда мы были молоды, я думал, что если отдать государственную собственность в частные руки, это будет частная собственность. Это ошибка. Это будут люди, которые обладают собственностью, что создало государство. И эти люди будут формировать новые отношения с государством – однако это еще не рыночная экономика, – говорит Павел Данейко, генеральный директор Бизнес-школы ИПМ. – Рыночная экономика – это тысячи и тысячи элементов, которые мы создаем постепенно и медленно. Для результата реформ нужно 50 лет. 25 прошло. Осталось еще 25».

Об экономических методах принуждения к исполнению закона. «Предприниматель, ведущий серьезный бизнес в стране, сам заинтересован в урегулировании спора с государством. Ему некуда бежать от своего завода, от своей доли на местном рынке, от сложившейся репутации, – заявил Александр Турчин, первый вице-премьер Беларуси. – Потеря всего этого для него гораздо болезненнее, чем те или иные налоговые претензии».

Источники: TUT.BY , БЕЛТА , ОНТ , «Салідарнасць» , «Беларусь-1» , «Беларусь сегодня»