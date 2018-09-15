ВЫБОР ГОДА 2018

Ничто так не радует как стабильное качество, ничто так не огорчает как неоправданные надежды. Бытует мнение, что, пока продукт новый, его можно покупать, а со временем качество неизбежно ухудшается. Почему одним компаниям удаётся всегда быть на высоте, а другие начинают за здравие, а заканчивают за упокой?

Гипотез может быть много. Но одна уже подтвердилась многолетним опытным путём.

Фестиваль-конкурс «Выбор года» уже почти 20 лет проводит исследование потребительских предпочтений для определения лидеров. Очень многие компании участвуют в конкурсе из года в год и становятся победителями. Часто их конкуренты недоумевают – зачем надо платить деньги, мы вот и так знаем, что мы лучшие и не нуждаемся в подтверждении. Так за что платят первые? Да, именно за знание. Они ежегодно получают развернутую информацию о своих потребителях и конкурентах. Они постоянно держат руку на пульсе своих потребителей. Для них мнение потребителей имеет важнейшее значение. Поэтому они задают много вопросов: все ли в порядке с качеством? А в сравнении с прошлым годом? Какие цифры у конкурентов? Как результаты коррелируют с объемами продаж? Очевидно, что у первых компаний больше шансов реально быть первыми на рынке и долгое время радовать своих покупателей.

Важность такой стратегии нельзя переоценить, ведь для всех профессиональных маркетологов любая информация добавляет эффективности в их инструменты. Они бьют прицельнее и с меньшими затратами. Динамические данные позволяют лучше отслеживать жизненный цикл товара, не допустить упадка и преждевременного ухода с рынка прибыльного продукта. В умелых и знающих руках маркетинговые исследования становятся бесценными. При этом фактическая стоимость для каждой товарной категории в масштабном исследовании «Выбора года» совсем невысока. Каждый год опрос проводится почти по ста номинациям, что позволяет участникам за небольшие деньги получить информацию, которая в индивидуальном варианте стоит на порядок дороже.

20 сентября Международное агентство социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ) запустит всебелорусское исследование для фестиваля-конкурса «Выбор года 2018». Будут опрошены респонденты Минска и областных центров, всего около 1000 потребителей. Согласно комплексной оценке конкурса, свое мнение выскажут эксперты, рекламная комиссия, высокое жюри и оргкомитет. Результаты исследования будут доступны участникам в декабре, после проверки правильности подсчета аудиторской компанией. Торжественная церемония награждения победителей состоится 13 декабря в ресторанном комплексе Astoria Riverside. Традиционно на сайте проекта будет организована прямая трансляция церемонии награждения.