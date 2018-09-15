Доллар США и евро подешевели более чем на копейку на фоне заметного укрепления российского рубля

13 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и евро, снизился к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0119 рубля (0,47%) и составил 2,5009 рубля.

Курс доллара США уменьшился на 0,0153 рубля и (0,71%) и составил 2,1528 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0242 рубля (0,78%) и составил 3,1371 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость барреля нефти Brent накануне вечером поднялась выше отметки 80 долларов США.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,9358 рубля и составил 68,637 рубля.