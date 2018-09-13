Постпреды стран СНГ обсудят в Минске вопросы экономического сотрудничества

18 сентября 2018 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества. В заседании примет участие Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, участники встречи обсудят деятельность Межправительственного совета дорожников (МСД). Целями созданного в декабре 1992 года Совета являются содействие развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог общего пользования, создание условий для более полного использования производственного и научно-технического потенциала дорожных организаций государств – участников СНГ, оказание поддержки правительствам в проведении согласованной дорожной политики и углублении интеграционных процессов, повышение уровня подготовки кадров.

Членами МСД в настоящее время являются 6 государств – участников СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. При этом в практической работе МСД участвуют руководители и представители дорожных администраций и организаций дорожного профиля Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана и Грузии.

Постпреды стран Содружества обсудят также ход реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г. Им будет представлена информация о выполнении положений документа, касающихся торговли товарами и услугами, таможенных пошлин, применяемых во взаимной торговле, специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, применения количественных ограничений во взаимной торговле, мер технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер.

Постоянные полномочные представители обсудят ряд других вопросов, входящих в их компетенцию.