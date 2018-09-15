СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: 3–9 СЕНТЯБРЯ

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты экспертов.

Партнер № 1. Беларусь для России остается четвертым торговым партнером в мире и первым в СНГ. По сведениям российской таможни, белорусско-российский товарооборот в январе-июле составил $20 млрд 193,4 млн, что превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода на 14,1%. По объему торговли с Россией Беларусь опережали только Китай, Германия и Нидерланды. По итогам января-июля Беларусь по размеру товарооборота с Россией обогнала такие страны, как США, Канада, Япония, Франция, Великобритания, Италия.

Настоящее и будущее регионов. C 11 по 20 сентября в областных городах Беларуси пройдут конференции «Регионы Беларуси: от восстановления роста к развитию конкурентоспособности» в рамках региональных консультаций KEF-2018. На конференциях представители НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь презентуют доклад о роли региональной политики в структурной трансформации экономики. Эксперты Исследовательского центра ИПМ, BEROC и Всемирного банка расскажут о тенденциях в экономике Беларуси - о факторах роста, источниках рисков, оценке бизнесом изменений бизнес-среды, а также об изменении уровня жизни населения.

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 сентября составили $7,2 млрд. Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 сентября 2018 г., по предварительным данным, составили $7 246,4 млн (в эквиваленте). За август 2018 г. золотовалютные резервы выросли на $216,2 млн (на 3,1 %) после роста в июле 2018 г. на $198,8 млн. (на 2,9 %).

Франчайзинг на финансовом рынке. Ассоциация белорусских банков (АББ) направила в белорусские банки предложение обсудить целесообразность франчайзинговой деятельности на банковско-финансовом рынке. Франчайзинг может быть целесообразным, например, когда ряд банков имеет филиальную сеть, но не обладают достаточными ресурсами для расширенного кредитования. В международной банковской практике франшиза широко распространена, в том числе с целью оптимизации расходов на банковские отделения. В частности, небанковские учреждения могут управлять хозяйственными и организационными расходами, в том числе при управлении недвижимостью и персоналом, при обязательном соблюдении требований бренда банка.

О конкурентоспособности малых предприятий. «Нужно всерьез заняться демонополизацией и выравниванием условий хозяйствования. Более того, государству необходимо поддерживать кооперацию малых предприятий, – говорит Виктор Маргелов, Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства, первый вице-председатель «Минского столичного союза предпринимателей и работодателей». – Например, мы создали объединение розничных сетей шаговой доступности, в которое уже входит 43 магазина. Они вместе осуществляют закупки, продумывают логистику… В итоге получается дешевле, МП становятся более конкурентоспособными».

О ценообразовании и дотациях. «В конце концов, сколько уже можно дотировать российского потребителя? – задается вопросом Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, член Совета по развитию предпринимательства при Президенте Беларуси. – Ведь, по сути, мы предоставляем по льготным ценам ресурсы нашему АПК, а потом продаем в Россию товары по ценам ниже белорусского внутреннего рынка. Возникает вопрос: зачем? Если уж говорить про некую социальность, то почему бы своих не поддерживать? И чем объяснить, что при такой господдержке цены на белорусские сельхозтовары у нас в стране выше в разы, чем продукция в ЕС, не говоря уже про Украину»?

Источники: «Салiдарнасць», «Завтра твоей страны» , Thinktanks.by , БЕЛТА , Национальный банк Республики Беларусь , ИА «Интерфакс»