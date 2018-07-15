В ЕС отправляется на экспорт 70% белорусских ягод и грибов

Качество белорусских продуктов не вызывает сомнений у тех иностранцев, которые их попробовали. Но легко ли отечественной пищевой промышленности пробиться на рынок ЕС?

Об этом шел заинтересованный разговор во время семинара-конференции «Экспорт в ЕС пищевой продукции», которую организовал Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен МИД Беларуси по инициативе постоянного представительства Беларуси при Евросоюзе.

Открывая семинар, Валерий Садохо, директор Национального центра маркетинга отметил, что у отечественных предприятий достаточно потенциала, чтобы увеличить свое присутствие на рынке ЕС. Продвижение наших товаров занимаются белорусские торговые службы, которые действуют при посольствах практически во всех странах Евросоюза.

Постоянный Представитель Беларуси при ЕС Александр Михневич сообщил, что наша страна достигла неплохих показателей по экспорту в Евросоюз сырьевых материалов, но необходимо наращивать объемы продукции с более глубокой степенью переработки. А для этого необходимо учиться преодолевать барьеры, которые возводит ЕС для защиты своих производителей.

На семинаре выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия Денис Сидоренко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Польша Александр Аверьянов, которые рассказали не только о проблемах, связанных с допуском нашей продукции на рынки в страны аккредитации, но и о перспективах экспорта пищевой продукции.

Среди выступающих на семинаре были представители предприятий-экспортеров, которые делились своим опытом успешного продвижения товаров на рынки стран Евросоюза.

Например, и.о. заместителя председателя Белкоопсоюза Инесса Короткевич рассказала о том, как заготавливают и осуществляют поставки в ЕС свежих замороженных грибов, ягод, овощей. Среднегодовые объемы закупа организациями потребкооперации дикорастущей продукции (в тоннах) составляют: 100 – брусника, 300 – грибы, 600 – клюква, 3000 – черника. Экспортные поставки этой продукции составляют 70%!

На каких же условиях осуществляются поставки на экспорт замороженной дикорастущей продукции? Прежде всего, необходимо выполнять фитосанитарные требования к экспортируемым в ЕС фруктам, включая плоды черники, которые установлены Директивой совета ЕС № 2000/29/ЕС от 8 мая 2000 г. «О защитных мерах против интродукции в Сообщество организмов, вредных для растений или растительных продуктов, и против их распространения в Сообществе». К каждому контакту прилагается сертификат на экспорт сельскохозяйственной продукции в страны ЕС на английском языке, подтверждаемый протоколом испытаний продукции, аккредитованной лабораторией. Уровень содержания радионуклидов в экспортируемом товаре установлен не выше 600 Бк/кг.

«Поставка осуществляется на условиях FCA (с погрузкой со склада продавца), отгрузка продукции производится за счет отправителя после 100-процентной предоплаты, – поделилась деталями работы И. Короткевич. – Предлагаемый объем поставки ягод: 1 машина (до 20 тонн), грибов: 1 машина (до 12 тонн). Также ЕС предъявляет и определенные требования к упаковке. Дикорастущие ягоды транспортируются в крафт-мешках объемом 25 кг, а грибы укладывают в картонные короба по 8 кг либо другую упаковку по требованию покупателя».

Экспортерам известно, как наша дикорастущая продукция используется в ЕС: фармацевтическая промышленность, пищевая промышленность, фруктово-ягодные наполнители, ягода в целом виде, консервная отрасль, торговая сеть.