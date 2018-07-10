СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: 2–8 ИЮЛЯ

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны. Снижение тарифов роуминга. Золотовалютные резервы в РБ уменьшились. Фальшивомонетчики предпочитают доллар. Юрий Зиссер об электромобиле.

Снижение тарифов роуминга. Беларусь и Россия планируют до 1 августа разработать дорожную карту поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между операторами связи двух стран. Такая договоренность достигнута по итогам белорусско-российских межведомственных переговоров по вопросам развития сотрудничества в области электросвязи.

Золотовалютные резервы Беларуси составили $6,83 млрд, международные резервные активы, по предварительным данным, составили $6,831 млрд (в эквиваленте). За июнь золотовалютные резервы снизились на $108,2 млн (на 1,6%) после сокращения в мае на $98,5 млн (на 1,4%). Снижение уровня международных резервных активов по итогам июня обусловлено плановым погашением Национальным банком и правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $424 млн, а также снижением стоимости монетарного золота.

Совет по развитию предпринимательства предлагает расширить возможности субъектов инфраструктуры поддержки бизнеса. В частности, речь идет о налоговом консультировании. Для этого необходимо внести изменения в указ № 338, предусматривающие нераспространение его норм на инфраструктуру поддержки бизнеса, если персонал таких организаций располагает необходимыми техническими возможностями и квалификацией.

Фальшивомонетчики предпочитают доллар. В первом квартале банковские работники обнаружили 216 поддельных денежных знаков. Среди выявленных фальшивок 59,7% составили доллары, 24,5% – российские рубли, 13% – евро, 2,8% – белорусские рубли. По сравнению с первым кварталом 2017 г. число американских фальшивок выросло на 9,3%. Среди поддельных долларов преобладали банкноты номиналом 100 USD – 93%.

О проблемных долгах. «Плохие долги – зачастую это следствие структурных проблем на предприятиях (высоких затрат, неэффективного использования ресурсов). Поэтому в Беларуси на уровне предприятий, которые являются должниками, необходимо разрабатывать антикризисные планы. В тех случаях, когда реализациях таких планов приведет к повышению эффективности, банки с высокой вероятностью согласятся пролонгировать долги, – считает управляющий партнер международной консалтинговой компании Civitta по СНГ Даниэль Крутцинна. – Самый первый шаг, который нужно делать уже сейчас для решения долговой проблемы – развязать руки руководителям госпредприятий, чтобы они могли принимать управленческие решения по сокращению затрат и повышению своей эффективности».

Об электромобиле. «У меня автомобиль на двигателе внутреннего сгорания, потому что я живу в центре города, и электромобиль мне просто негде заряжать, – говорит Юрий Зиссер, основатель и совладелец интернет-ресурса TUT.BY. – Если бы жил в частном доме за городом, ездил бы, вероятно, но электромобиле. Но вообще я перейду на электромобиль, когда я буду тратить времени на его зарядку не больше, чем на заправку бензином. Время для меня — самый дорогой ресурс в жизни. Мне 58, и я ценю каждую минуту. Точно не буду ходить два часа по торговому центру в ожидании, когда же зарядится авто».

Источники: БЕЛТА, bel.biz, naviny.by, БелаПАН, газета «Звязда»