В Китае открылся контактный центр для белорусских экспортеров

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси 2 июля 2018 г. подписал соглашение о создании белорусского контактного офиса в г. Циндао (КНР) с целью комплексной поддержки белорусского экспорта для выхода на рынок в этом регионе. Соглашение заключено с китайской компанией Qingdao Feichuang Investment Co., Ltd. при поддержке Посольства Республики Беларусь в КНР.

По условиям упомянутого соглашения, у любого отечественного предприятия, заинтересованного в выходе на китайский рынок, есть возможность направить своего представителя для работы в контактном офисе на беспрецедентно льготных условиях. А именно – им будет бесплатно предоставлен ряд услуг:

- оборудованный оргтехникой офис в здании штаб-квартиры BRCIC, включая коммунальные расходы;

- помощь в организации через офис оптовой торговли белорусскими товарами, складские помещения и площади для демонстрации образцов товаров;

- помощник-ассистент для организации работы и перевода документации с/на китайский язык;

- квартира для проживания представителя белорусского предприятия.

Стоит особо отметить, что воспользоваться льготами белорусского контактного офиса в г. Циндао могут только предприятия, получившие рекомендации Национального центра маркетинга МИД Беларуси.

Белорусский контактный офис будет расположен в инновационном центре сотрудничества со странами Пояса и Пути (Belt & Road Collaborative Innovation Center, BRCIC) в г. Циндао.

«Это 15-этажное здание, в котором имеются офисные помещения общей площадью 15 тыс. кв. м. В настоящее время в инновационном центре открыли национальные офисы посольства ряда стран Африки, Азии, а также Армении, – поделилась подробностями Ирина Савченко, пресс-секретарь Национального центра маркетинга. – В здании предполагается размещение офисов первых 12 стран и консультационного визового центра. Вторая очередь предусматривает строительство четырех зданий на площади 100 тыс. кв. м, в которых разместятся африканский, европейский, азиатский и американский центры Пояса и Пути».