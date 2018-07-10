СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: 25 ИЮНЯ – 1 ИЮЛЯ

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты банкиров и политиков. О российских инвестициях. О наказании за экономические преступления. Китайский кредитный рейтинг. Декриминализация УК.

Декриминализация УК. Под занавес сессии депутаты рассмотрели в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, многие их которых касаются экономических преступлений. В частности, ожидается либерализация статей 210 УК («Хищения») и 212 УК («Хищение путем использования компьютерной техники»). Также рассматривается замена конфискации имущества штрафами. За впервые совершенное нетяжкое экономическое преступление предлагается применять виды наказания, не связанные с лишением свободы.

ГЧП в дорожном строительстве. Минтранс опубликовало проект предварительной конкурсной документации по реконструкции участка автомобильной дороги М-10 в пределах «Граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, км 109,9 – км 195,15». Это пилотный проект государственно-частного партнерства, предусматривающий не только проектирование и реконструкцию дороги, но и передачу ее на техобслуживание инвестору сроком на 20 лет.

СКНО для всех. С 1 июля все кассовое оборудование должно быть оснащено системой контроля налоговых органов. За использование кассового оборудования без СКНО по истечению сроков, установленных постановлением Совмина и Нацбанка, предусмотрена административная ответственность.

Китайский кредитный рейтинг. Минфин Беларуси и Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) подписали соглашение о присвоении нашей стране кредитного рейтинга. Это дает возможность Беларуси размещать облигации на финансовом рынке Китая, а рейтинг наша страна рассчитывает получить до конца лета.

Презентация товаров и туристического потенциала прошла во время ежегодной Консульской выставки во французском Лионе. В павильоне представили продукцию белорусских предприятий, а также продемонстрировали туристические возможности и культурное наследие Минска.

О наказании за экономические преступления. «Мне не нравится Кнырович, но шесть лет ему давать не надо, он создал фирму, платит людям зарплату, налоги, он приносит пользу! – полагает первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич. – Ему надо дать возможность компенсировать ущерб государству и дать возможность работать дальше! А в тюрьму посадить всех тех чиновников, кто брал взятки, они не нужны, их легко заменить, их отсутствие никто не заметит!! Вырастить бизнес сложнее!»

О российских инвестициях. «Работа в Беларуси в прошлом году была сопряжена с 17-процентной доходностью на капитал, что для банковского рынка очень неплохо, хотя и ниже, чем в России. В этом году, думаю, дойдем до 20%, что для нас является нормой, – заявил председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. – Можно считать, что с 2018 г. наша работа в Беларуси переходит в стабильное русло без кризисных ситуаций. Это выгодный рынок, который приносит приемлемую норму прибыли. И, соответственно, открываются все возможности, чтобы инвестировать новые ресурсы в Беларусь, что мы и будем делать».

Источники: officelife.media, facebook.com, БЕЛТА, телеканал СТВ