СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: 18 – 24 ИЮНЯ

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты чиновников и экспертов.

Ставка рефинансирования снижается. Нацбанк принял решение снизить с 27 июня ставку рефинансирования на 0,50%. Ставка рефинансирования на уровне 10% станет минимумом этого показателя для Беларуси за последние десять лет. Следующий раз регулятор планирует рассмотреть вопрос о ставке рефинансирования 19 сентября.

Без акцизов. Минфин допускает сценарий, при котором государству потребуется отказаться от практики взимания акцизов на автомобильное топливо. Если он осуществится, то бюджет может лишиться поступлений на сумму, эквивалентную 3,8% ВВП.

Жилье для нуждающихся. Более трети введенного в этом году жилья построено для нуждающихся. Организации всех форм собственности сдали почти 15 тыс. квартир общей площадью 1 млн 300 тыс. кв. метров, а 35,5 % этого объема введены в эксплуатацию для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Примерно каждый четвертый метр построен с господдержкой, а каждый третий – на селе.

ВВП Беларуси растет. За первые пять месяцев текущего года прибавка составляет 4,7 %, достигнув почти BYN45 млрд. Наибольший вклад в рост ВВП внесла обрабатывающая промышленность. На втором месте оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов. Замыкает тройку лидеров строительство. Среди регионов самый большой валовой региональный продукт показывает Минск, но самый быстрый рост – в Гродненской области.

Ценники в аптеках возьмут под контроль. В Беларуси стартовал пилотный проект контроля за предельными отпускными ценами на лекарства. Для начала выбраны препараты от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний как основных факторов риска для здоровья белорусов. Понятие «предельная отпускная цена» существует, но на данный момент носит заявительный характер.

Депозиты становятся привлекательнее. Некоторые коммерческие банки продолжают повышать ставки по вкладам в национальной валюте. Они объявили об увеличении ставки до 13-14 % годовых.

О приватизации колхозов. «Я не сторонник, чтобы приватизировать колхозы и совхозы. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации – продавать, пускать частника в сельское хозяйство, – заявил Александр Лукашенко, Президент Беларуси. – Потому что 20 лет я вам дал времени – определяйтесь. И тот, кто хочет работать на земле без «помещика», тот сегодня работает. А кто не хочет, ну уж извольте. Государство на плечах не может вас нести или не должно нести».

О потребительском кредитовании. «Вполне вероятно, что с вступлением в силу новой процентной ставки регулятора коммерческие банки пойдут на смягчение кредитных предложений. Но, как правило, банки заранее закладывают в свои кредитные портфели изменение ставки Нацбанка, – разъясняет Михаил Грачёв, финансовый консультант компании «ТелеТрейдБел». – Поэтому маловероятно, что снижение ставок по новым кредитам будет настолько значимым, что приведет к взрывному росту потребительского кредитования. А вот обслуживание уже выданных кредитов, которые привязаны к ставке рефинансирования, будет облегчено. Особенно это касается длинных кредитов на приобретение авто и недвижимости».

Источники: БЕЛТА, naviny.by, телеканал СТВ