СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: 11 – 17 ИЮНЯ

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты чиновников и руководителей.

SOS: потребительский экстремизм. Разработан законопроект, направленный на усиление правовой защиты субъектов хозяйствования от так называемого потребительского экстремизма. Законопроект закрепляет 13 основных прав коммерческих организаций, в том числе права на предпринимательский риск; обжалование неправомерных решений и действий госорганов; взыскание убытков, причиненных незаконными действиями или решениями должностных лиц. Согласно проекту, взаимоотношения госорганов и должностных лиц с бизнесом должны строиться на основе презумпции добросовестности коммерческих организаций.

Роуминг в Союзном государстве. Вопрос об отмене роуминга в Союзном государстве сейчас отрабатывается с операторами мобильной связи. Эта тема на контроле Совета министров Союзного государства и Высшего государственного совета.

В мае зафиксирована дефляция. Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае 2018 г. по сравнению с апрелем 2018 г. составил 99,7%, с декабрем 2017 г.– 102,5%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2018 г. по сравнению с апрелем 2018 г. составил 99,96%, с декабрем 2017 г. – 101,6%. Услуги подорожали в мае на 0,1%.

Без пошлин. Товары для подготовки и проведения в Беларуси вторых Европейских игр освобождены от ввозных пошлин до конца июня следующего года. Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии. Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 г. и соберут более 4000 спортсменов из 50 стран.

Почти 70 тысяч работников не хватает в нашей стране. Более 64 % вакансий приходится на рабочие специальности. В Минске на каждого безработного приходится до 10 предложений от работодателей. Наиболее дефицитными кадрами являются медсестры, инженеры, врачи, продавцы, уборщики, повара и строители.

Третье исследование о МСП. Объявлено, что в сентябре начнется масштабное исследование условий развития бизнеса в стране. Речь идет о третьем этапе оценки соответствия принципам Европейского акта о малом бизнесе. Результаты будут отражены в отчете «Индекс экономической политики в сфере малого и среднего предпринимательства», который опубликуют в 2020 г. В прошлый раз с итогами такого исследования все заинтересованные могли ознакомиться в начале 2016 г.

О цифровом будущем. «Заводы без рабочих, поля без крестьян сегодня становятся реальностью. Следующий этап – исчезновение наиболее массовых профессий сегодняшнего дня: продавцов и водителей, – сказал Василий Матюшевский, первый вице-премьер. – Речь идет и об автоматизации рутинных интеллектуальных операций. Если вчера банки были одними из крупнейших работодателей, то завтра банк окончательно станет приложением в вашем смартфоне, и тысячи банковских служащих окажутся никому не нужными. То же можно сказать об огромной армии офисных служащих. Уже сегодня компьютер способен самостоятельно обрабатывать часть медицинских тестов, анализировать контракты и юридические соглашения, выполнять роль диспетчеров, принимать бизнес-решения. Привычная нам индустриальная экономика прямо на наших глазах уходит в прошлое. Очевидно, что для нашей страны пришло время искать новые точки роста. Цифровой декрет - это не просто дань моде, это один из шагов по поиску новой экономической модели Беларуси».

О госзаказе. «Сегодня многих не устраивают низкие закупочные цены. Только все зависит от того, как посмотреть на ситуацию, – полагает Василий Кулаковский, директор ОАО «Хорошее» Логойского района. – Бывают годы, зерно продать практически невозможно: Россия или Украина, где оно уродило, готовы отдать за бесценок. А раз есть госзаказ, значит, я могу заранее рассчитывать на энную сумму денег. И буду знать, что проблем со сбытом у меня не возникнет».

Источники: naviny.by, БЕЛТА, kp.by, телеканал СТВ, газета «СБ Беларусь сегодня»