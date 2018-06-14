НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 4 – 10 ИЮНЯ

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты руководителей.

Долг железом красен. В Беларуси ждут первые поставки горячебрикетированного железа из Венесуэлы. Таким способом эта латиноамериканская страна будет возвращать долги двум столичным заводам: автомобильному и тракторному. Задолженность венесуэльской стороны перед МТЗ и МАЗ составляет около $ 110 млн.

ЕЭК переходит на цифру. Евразийская экономическая комиссия запускает пилотные проекты по цифровой трансформации промышленности ЕАЭС. Один из пилотных проектов – создание Евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации. Сетевая система позволяет подбирать партнеров по кооперации, оптимально загружать производственные мощности, вовлекать в производственные цепочки малый и средний бизнес.

Панда-бонды. Беларусь получит китайский кредитный рейтинг в рамках подготовки к заимствованию на рынке китайского капитала. Беларусь хочет выйти на внутренний финансовый рынок Китая и намерена выпускать так называемые панда-бонды – облигации, которые покупают китайские азиатские инвесторы на биржах КНР. Планируется, что наша страна может привлечь на этом рынке до $500 млн. В планах на 2018 г. – завершить процедуру присоединения Беларуси к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций.

Золотой запас. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня составили $6,939 млрд. За прошлый месяц они упали на $98,5 млн (на 1,4%) после того, как в апреле выросли на $43,5 млн (на 0,6%). Майское падение было связано с тем, что правительство и Нацбанк планово погасили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на общую сумму около $331 млн.

Кассовые операции с валютой. В Беларуси упростили порядок ведения кассовых операций в иностранной валюте. Субъектам хозяйствования предоставляется право не использовать печати при совершении кассовых операций с наличной иностранной валютой. В связи с большим распространением электронных билетов и использованием гаджетов при регистрации на рейс предусматривается возможность приложения к отчету об израсходованных суммах иностранной валюты в служебной командировке за границей посадочного талона, оформленного в электронном виде и распечатанного на бумаге.

О проблемных долгах. «Чтобы не генерировались проблемные долги в будущем, необходимо кредитовать государственные коммерческие предприятия на рыночных условиях, – полагает Михаил Андреев, директор ЗАО «Белреализация». – Практика, когда выдавались на льготных условиях директивные кредиты, во многом и сгенерировала тот рост проблемных активов, который произошел в последние годы».

О Беларуси как IT- державе. «Чисто демографически мы вряд ли сможет стать мировым игроком и составить конкуренцию другим странам, – полагает Андрей Жишкевич, председатель правления МТБанка. – IT-страна – это хороший лозунг. Но даже по количественному параметру мы не дотягиваем до количества программистов в Украине, не говоря об Индии и других.

Но все предпринятые страной шаги сделают нас заметнее и понятнее для инвесторов. Образ будет укрепляться. И пусть мы не станем IT-тигром, но для внутреннего роста – это важный сектор экономики и полезный канал для привлечения освобождающегося трудового ресурса из традиционных секторов экономики. Молодежь в момент выбора будет поворачиваться в эту сторону»…

Источники: naviny.by, БЕЛТА, телеканал СТВ, газета «СБ Беларусь сегодня»