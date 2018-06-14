Как лучше продвинуть компанию и продукт

7 июня в Минске прошла встреча с известным бизнес-аналитиком Михаилом Краевским (Москва).

Участники 25-й встречи Клуба собственников обсудили актуальную тему «Творческая концепция продвижения компании и продукта». Мероприятие организовала Академия собственника и Бизнес-школа ИПМ.

По словам Томаса Эдисона, творчество - это 10% вдохновения и 90% потной работы.

В рамках очередной встречи Клуба Собственников зашла речь именно о составляющих вдохновения. Почему это важно? Никто не знает ваш товар/услугу так, как вы, и посторонние без вашего участия не смогут сделать кампанию прорывной. Заплатив профессионалам, все проблемы не решить. Они могут только помочь сформулировать и красиво упаковать предлагаемый товар или услугу, но основной посыл все же надо сделать владельцам или руководителям компании.

Как отметил спикер, творческая концепция – фундамент всего продвижения. Участники встречи разобрались, как практически применить портреты потребителя Mind map, выполнить позиционирование компании и продукта.

Подробнее о секретах создания творческой концепции продвижения компании и продукта от М. Краевского – читайте в ближайших номерах журнала «Директор».