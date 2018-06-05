Евросоюз показал, кто осуществляет бизнес-проекты

В Минске открылся четвертый сезон фотовыставки «Проекты в лицах». Концепция выставки заключается в том, чтобы через персону рассказать о проекте.

На этот раз представлено 29 проектов, которые имеют разную направленность: «зеленая» экономика, поддержка малого бизнеса, туризм, образование, помощь инвалидам и развитие социального предпринимательства. Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, открывая выставку, отметила, что она очень рада возможности показать лица людей, которые осуществляют проекты за средства Евросоюза: «На этой выставке 29 историй людей, у которых были идеи и смелость, чтобы их реализовать, изменить к лучшему окружающую среду и себя».

Выставку можно смело назвать знаковой, так как за четыре года фотохудожник Юлия Мацкевич показа лица ста руководителей проектов.

В этом году был представлен проект MOST, цель которого расширение профессиональных контактов между гражданами ЕС и Беларуси. К апрелю текущего года в рамках этого проекта 2224 человека совершили краткосрочные поездки или побывали на стажировках, изучая опыт коллег из Евросоюза в области экономики, здравоохранения, энергетики, государственного управления и др.

Директор минской кофейни «ІKOMPOT» Александр Приходько возглавил проект «Консультации для малого бизнеса», который действует до 2022 г.

Директор гимназии в Марьиной Горке успешно занимается проектом по содействию переходу Беларуси к «зеленой» экономике. За два года в партнерстве с Минприроды создано производство биотоплива из древесных отходов в Бресте, модернизирована переработка сапропелей в органические удобрения в Гомельской области, налажен выпуск фиточая в Каменецком районе. Эти и другие составляющие проекта позволили создать 187 новых рабочих мест.

Общая сумма средств, выделенных на проект «Развитие сельских территорий в Республике Беларусь: повышение роли сельского предпринимательства путем создания и запуска в Комарово сельского бизнес-инкубатора», составила €182 тыс. -Здесь прошли бесплатное обучение 59 человек.

«Твининг – отличная возможность для нашей страны стать частью равноправного сотрудничества и обмена передовым опытом в сфере государственного управления со странами Европейского союза», – подчеркнул заместитель председателя правления Нацбанка, руководитель проекта со стороны Беларуси Сергей Калечиц.

Этот проект рассчитан до 2019 года, но уже сейчас достигнуты серьезные результаты: создана обновленная нормативно-правовая база, которая регламентирует работу платежных систем в Беларуси, повышен потенциал Нацбанка в сфере мониторинга рисков финансовой стабильности и снижения уровня системных угроз, усилена система банковского надзора и дальнейшее развитие процесса надзорной оценки деятельности банков. Внедрена обновленная система управления финансовыми рисками Нацбанка, которая основывается на лучших международных практиках, усовершенствована система защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг, разработана и внедрена новая информационная политика, направленная на обеспечение выполнения основных задач Нацбанка.

Заместитель начальника управления общеевропейского сотрудничества МИД Беларуси Дмитрий Ермолюк поблагодарил страны ЕС за финансирование проектов и назвал эту выставку территорией успеха.