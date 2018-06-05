СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: 28 МАЯ – 3 ИЮНЯ

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты чиновников и экспертов.

Экспортерам в помощь. В ближайшее время в Беларуси собираются принять декрет о поддержке экспортеров. Документ находится в стадии финального согласования. В нем пропишут меры по компенсации из бюджета затрат на сертификацию продукции и на участие в отраслевых выставках.

Девять инвестиционных проектов стоимостью более $ 480 млн подписано во время экономического форума в Гомеле. Среди них – инвестиционный договор о строительстве торгово-сервисного центра в Гомеле и торгово-логистического центра на территории Гомельской области.

Business Insider рекомендует Минск. Один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider включил столицу Беларуси в список альтернативных привычным направлений для летнего отдыха. В списке из 19-ти направлений также Котор, Порту, Гранада, Кальяри, Ровинь, Сан-Себастьян, Афины, Неаполь, Сигишоара, Каланки, Блед, Уитстабл, Тирана, о.Джерси, Бордо, Брно, Дальян и Таллинн.

Названы лучшие экспортеры. Победителями конкурса «Лучший экспортер 2017 года» признаны: СП ОАО «Брестгазоаппарат», ГЛУ «Мозырский опытный лесхоз», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», ИООО «Кроноспан ОСБ», ИООО «Эпам Системз», ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова», ОАО «БелАЗ - управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг», ОАО «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», ООО «Белэкотехника», СООО «Конте Спа», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», СП ОАО «Санта Бремор», СПК «Агрокомбинат Снов», ОАО «Гомельстекло», ООО «Альянспласт», ОАО «Беларуськалий» совместно с открытым акционерным обществом «Белорусская калийная компания», РУП «Белинтертранс» - транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги, БГУИР, ОАО «558 авиационный ремонтный завод», ООО «ТитанПласт», СООО «ТрансЭкспедиция».

О региональной политике. «Слабость инфраструктуры, производства третьего и четвертого экономических укладов, проблемы с отчуждением неиспользуемых объектов, которых тысячи, отсутствие квалифицированного персонала – на это мы должны обратить внимание, – заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский. – Необходима новая региональная политика, только так мы остановим отток людей в Минск и областные центры».

О финансировании индустриализации. «Одна история, когда придут стратегические инвесторы и направят в проекты свои средства, а другая история, когда проекты реализует государство за счет, как это уже бывало, связанных китайских кредитов под гарантии правительства, – говорит научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая. – Второй путь генерирует существенные бюджетные риски, поэтому ставку нужно делать на иностранные инвестиции».

Источники: naviny.by, газеты «Звязда» и «СБ Беларусь сегодня», БелаПАН, БЕЛТА