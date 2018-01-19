Минск – новогодняя мекка для россиян

Еще до нового года было известно, что по данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Минск возглавил рейтинг самых популярных у россиян городов СНГ на новогодние праздники.

Больше всего гостей в Минске было с 31 декабря по 2 января. Однако немало россиян провели в Беларуси все новогодние каникулы. К услугам гостей в нашей столице 51 отель и тысячи квартир, сдающихся в посуточную аренду. По оценкам экспертов, за проживание гости платят в среднем BYN 100 в сутки.

Исполняющий обязанности начальника службы приема и размещения продаж гостиницы «Минск» Артем Шклянко в комментарии tut.by отметил, что в процентах россиян примерно столько же, сколько было в это же время в прошлом году, но по числу их стало больше. В новогодние и рождественские дни до 80% постояльцев гостиницы прибыли из России. По словам А. Шклянко, все отели в Минске заполнены до 6 января.

Кафе, рестораны и турфирмы также в этот период активно работали, ведь многие гости не ограничивались Минском, а хотели увидеть Мир, Несвиж или посетить Беловежскую пущу.

Заметно было присутствие россиян и в торговый центрах, магазинах фирменной торговли. В «Столице» они активно покупали конфеты, шампанское, водку, изделия из льна, трикотаж, косметику и парфюмерию, белье. В продуктовых магазинах в корзинках россиян была мясная и молочная продукция.

Как сообщил sputnik.by, в пятницу вечером выстроились многокилометровые очереди на границе Беларуси и Российской Федерации. Сотрудники погранслужбы ФСБ РФ объясняют наличие очередей массовым возращением россиян после каникул. При этом никого ужесточения паспортного контроля на границе нет. Белорусам достаточно предъявить паспорт, чтобы пересечь границу без дополнительных досмотров.

Напомним, что в России официальные выходные новогодние дни установлены с 30 декабря 2017 г. по 8 января включительно 2018 г.