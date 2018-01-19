События недели: 8-14 января

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты экспертов.

На АЗС поднимут цены. «Белнефтехим» намерен привести белорусские цены на автомобильное топливо к паритету с ценами российского рынка. Руководство концерна мотивирует этот шаг тем, что в конце 2017 г. выросла на 25,8 % стоимость нефти. В текущем году на 10% увеличиваются ставки акцизов на моторное топливо. Только для того, чтобы компенсировать рост стоимости нефти, надо поднять цены на автозаправках на 23 %.

Валютная либерализация. Нацбанк принял решение об отмене ограничения по целевой покупке иностранной валюты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Соответствующая норма закреплена в постановлении правления Нацбанка от 28 декабря 2017 г. №538, которое вступает в силу через три месяца после опубликования.

Белорусские консервы на рынке Евросоюза. ОАО «Горынский агрокомбинат» поставило первую партию продукции на рынок Европейского союза. Продукция под торговой маркой «Горынь» поступила в торговые сети стран Балтии, Германии. Всего отправлено 12 наименований овощных консервов в стеклянной таре, среди них фасоль с овощами и грибами, кабачковая и грибная икра, лечо «Болгарское», закуска «Закарпатская».

Белорусские продукты завоевывают китайский рынок. Поставки белорусской молочной продукции в Китай выросли в 7,5 раз. Экспортировали продовольствия на $9 млн. В этом году на китайских прилавках появятся белорусские сыры. В январе отправят первые партии говядины с двух мясокомбинатов. К середине года планируют сертифицировать пять птицефабрик для поставки продукции в Китай.

Деньги для МСБ. Более BYN120 млн направил на поддержку малого и среднего бизнеса Банк развития в 2017 г., что на 40 % больше, чем за предыдущие 2,5 года.

Логистический комплекс возле погранперехода. Впервые в свободной экономической зоне Гродно зарегистрирована компания с китайским капиталом. Она планирует построить рядом с погранпереходом «Брузги» на белорусско-польской границе логистический комплекс. Реализация проекта увеличит объемы перевозок в направлении Восток−Запад−Восток. Это повысит транзитную привлекательность Гродненской области и будет способствовать развитию стратегического партнерства в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

Сколько валюты купили юрлица. В 2017 г. на валютном рынке Беларуси юрлица выступили чистыми покупателями валюты. Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси за прошедший год купили иностранной валюты на $19 млрд 58,7 млн в эквиваленте, продали - $18 млрд 178,68 млн. Чистая покупка инвалюты субъектами хозяйствования – резидентами за год сложилась на уровне $880,02 млн.

Об отмене ограничения по целевой покупке иностранной валюты. «Данное решение однозначно приведет к укреплению белорусского рубля. Создается конкурентная среда с точки зрения накопления и распоряжения ресурсами, – заявил заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц. – Это формат либерализации с точки зрения ведения нормальных рыночных отношений. Мы все больше приближаемся к государству с нормальной рыночной экономикой. Будут очень далеко идущие последствия для хозяйственного арбитража, для решения споров на уровне субъектов хозяйствования, и в том, что касается санкционных мер в отношении белорусских субъектов хозяйствования».

О неопределенности будущего экономики. «Год начался с того, что раздают коврижки «красным директорам». Нет даже слов о приватизации, коммерческом обороте активов, торговле долгами и плохими активами, – констатирует руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса, член Совета по развитию предпринимательства Ярослав Романчук. – Поэтому есть высокий элемент неопределенности в вопросе будущего экономики. Говорить о тенденциях стабильного экономического роста и невысокой инфляции пока не приходится».

Использованы материалы: sputnik.by, газеты «СБ Беларусь сегодня», телеканала СТВ, БелаПАН, БЕЛТА, interfax.by