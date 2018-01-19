События недели: 1-7 января

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты чиновников и экспертов.

Вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Он пришел на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, который действовал семь лет. Одним из ключевых элементов Таможенного кодекса ЕАЭС стал окончательный переход к электронному декларированию без необходимости предоставления дополнительных документов на бумажных носителях. Сокращено количество форм таможенного контроля - с 12 до 7.

Правительство утвердило лимит директивного кредитования. По сравнению с прошлым годом лимит директивного кредитования государственных программ и мероприятий снизился на 35% – до BYN 1,24 млрд. Поддержку от государства получат и две негосударственные компании – ООО «Велес-Мит» и ИООО «Боннети». Они ведут строительство комплексов по выращиванию и откорму свиней, репродукторов.

Кто придет с чек-листом? В Беларуси скорректирован перечень контролирующих органов, применяющих чек-листы. Теперь в него включено 12 наименований контролирующих органов.

Золотовалютные резервы выросли. Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2018 г., по предварительным данным, составили $ 7 млрд 315,3 млн (в эквиваленте). В целом по итогам 2017 года прирост резервов составил $2 млрд 388 млн (48,5%).

Появятся новые дьюти-фри. Новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза позволяет в аэропортах стран-участниц уже с 1 января открывать магазины дьюти-фри при въезде в страну. В Национальном аэропорту «Минск» подтвердили такое намерение, и уже ведут переговоры с операторами услуг.

В Минске продали за год более 15 тысяч квартир. Это абсолютный рекорд за последние 20 лет. Больше всего подорожало коммерческое жилье комфорт-класса – до 13 % в зависимости от района. Вместе с тем существенно подешевели жилищные кредиты – в среднем займ можно взять с расчетом до 14 % годовых.

О планах на год. «Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной, – сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко. – Особенность нынешнего момента в том, что у нас все для этого есть. И мы обязательно должны вместе с вами сделать этот шаг, на эту ступенечку подняться. И тогда у нас через год будет о чем говорить, и у нас совершенно иное будет настроение».

Об экспорте и госсекторе. «Экономическая ситуация в 2017 году относительно стабилизировалась, и основные показатели улучшились: по последним данным, ВВП вырос на 2,2%, а выпуск промышленной продукции — на 6,3%. Как видим, выпуск товаров увеличился на приличный процент, но их еще нужно продать, – подчеркнул заведующий отделом макроэкономической и финансовой политики Института экономики Национальной академии наук Беларуси Александр Лученок. – Для нашей страны продукцию и услуги лучше всего экспортировать – это увеличивает золотовалютные резервы и укрепляет белорусский рубль. Россия, основной канал экспорта, постепенно выходит из кризиса, что повлияет положительно и на сбыт наших товаров. Если хотим еще увеличить реализацию, то нужна дополнительная диверсификация экспорта, которая требует как улучшения работы внешнеторговых организаций, так и повышения качества товаров. Из мер, которые нужно предпринимать в ближайшее время, – это реформирование системы госуправления. Предприятия плохо работают не потому, что они государственные, а потому, что для их работников не создаются должные стимулы к техническому перевооружению и эффективному труду. Поэтому в госсекторе необходимы действенные системы стимулирования. Хотя работы впереди много, тем не менее считаю, что уже в этом году мы можем увеличить экспорт товаров на 5 – 6%, а прирост ВВП – на 3,5%».

Использованы материалы: naviny.by, БелаПАН, БЕЛТА, sputnik.by, телеканала СТВ, газеты «СБ Беларусь сегодня», Intex-Press.