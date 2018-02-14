Декабрь 2017: Итоги прошедшего месяца

В декабре случилось долгожданное событие – подписан пакет документов, направленных на либерализацию условий ведения бизнеса. Наши эксперты высоко их оценивают, однако отмечают, что эффект будет только в том случае, если они найдут применение на практике. В декабре стало ясно, что инфляция в годовом выражении самая низкая за всю историю независимой Беларуси.

Документы должны пройти проверку на практике

– Без сомнений, главным событием декабря уходящего года является подписание президентом Декрета №8 «О развитии цифровой экономики». В совокупности, учитывая ряд документов, которые были приняты ранее, этот Декрет является результатом «тихой революции», направленной на либерализацию экономики, – говорит Антон Болточко, эксперт по экономике ОО «Дискуссионно-аналитическое сообщество «Либеральный клуб». – Во многом это заслуга отдельных личностей (например, в части разработки Декрета №8, большую роль сыграла идейная и финансовая поддержка Виктора Прокопени), которые выбрали правильную упаковку – подходящие слова – для тех мер, которые ранее не нашли бы понимание со стороны Главы государства. Однако Президент последние месяцы активно поддерживает сформированную технократическую модель реформирования экономики Беларуси. Поэтому названый документ увидел свет.

При этом не стоит забывать, что в Беларуси с момента принятия документа все не заканчивается. Поэтому Декрет должен пройти проверку на практике. Существуют обоснованные сомнения, что ряд положений революционного документа так и останутся в бюрократической истории. В тоже время его узкая направленность (определяется тесной взаимосвязью с ПВТ) может поспособствовать разрыву порочной практики и документ со временем будет реализован в полной мере.

Есть второй важный нюанс, который стоит отметить в связи с принятие Декрета - сегментирование экономики. В данному случае мы получаем привилегии для ПВТ и развития информационных технологий, что поспособствует приданию динамики в этом секторе. Однако не все жители Беларуси являются специалистами IT-индустрии, поэтому официальным властям необходимо позаботиться и о других сферах (в особенности тех, которые отличаются высокой концентрацией государственных предприятий и, соответственно, достаточной низкой производительностью). В ином случае созданный разрыв как в доходах, так и в социальном статусе, может вызвать определенные волнения в обществе.

Нацбанк меняет цели

Очень приятной неожиданностью в декабре стала публикация Национальным банком информации об инфляционных ожиданиях населения. Анализ был подготовлен на основе опроса населения, и ранее такие данные не публиковались на регулярной основе. Теперь Нацбанк обещает публиковать их ежеквартально, – говорит Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»). – На мой взгляд, это говорит о том, что регулятор, как и обещал, намерен в скором времени перейти от политики монетарного таргетирования к инфляционному таргетированию. В первом случае целью политики регулятора является показатель широкой денежной массы (ШДМ). Именно по такой модели сейчас работает Нацбанк: регулятор не допускает чрезмерного роста количества денег в экономике, и в итоге замедляется инфляция. То есть в данном случае целью Нацбанка выступает ШДМ, а инфляция является следствием.

После перехода к инфляционному таргетированию главной целью регулятора станет определенный показатель инфляции, а контроль над числом денег в экономике будет лишь одним из инструментов достижения этой цели. Помимо этого, в инструментарии Нацбанка будет процентная ставка, управление инфляционными ожиданиями и другие меры. В конечно счете это позволит еще более эффективно влиять на уровень инфляции в стране, которая уже сейчас достигла исторического минимума. По последним данным, инфляция в годовом выражении составила всего 4,9% – такого в истории независимой Беларуси еще не случалось.

Кульминация либерализации

– Ключевым декабря было принятие пакета документов, направленных на раскрепощение деловой инициативы. Считаю, что подготовка этого процесса началась в середине 2010-х, шла довольно последовательно и сейчас достигла своей кульминации, – говорит Павел Данейко, генеральный директор Бизнес-школы ИПМ. – Уверен, что применение на практике этих документов даст хороший результат. Сейчас многие сосредоточены на криптовалютах, майнинге, но мне кажется, что это вторично. Главное – это значительное улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, что очень хорошо для частного бизнеса, всей экономики, и в том числе для Парка высоких технологий.