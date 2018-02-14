Ряды бизнес-союзов увеличились на 5%

Опрос, проведенный по заказу Исследовательского центра ИПМ, показал, что представители малого и среднего бизнеса Беларуси стали чаще входить в бизнес-союзы.

В опросе, организованном в середине 2017г., приняли участие 404 предприятия с численностью сотрудников от 15 до 250. Авторы исследования отмечают, что на протяжении последних семи лет доля участников бизнес-союзов среди опрашиваемых предприятий МСБ не превышала 15%. Нередко и руководители бизнес-союзов сетовали, что далеко не вся целевая аудитория «охвачена». В то же время члены бизнес-союзов, прежде всего, отмечали, что объединившись, легче защищать свои интересы.

По данным упомянутого опроса выяснилось, что в этом году членами бизнес-союзов являются 20,9% опрошенных предприятий. По мнению экспертов Исследовательского центра ИПМ, такие результаты объясняются тем, что субъекты хозяйствования в наибольшей мере заинтересованы в диалоге с властями, а бизнес-союзы воспринимаются как более весомые переговорщики.

А как обстоят дела с предпринимательскими союзами у наших ближайших соседей? Например, в Литве несколько крупных бизнес-сообществ. Альгимантас Акстинас, генеральный директор Конфедерации бизнеса Литвы рассказал, что возглавляемая им организация входит в первую пятерку таких объединений. КБЛ имеет статус партнера правительства, а также заключила договор с профсоюзами. «Наша конфедерация – это 80 экспертов в правительстве. Мы предоставляем более 10% рабочих мест в Литве, и на нашу долю приходится 21% валового продукта. Это дает нам право быть партнером правительства, – пояснил А. Акстинас. – Свой статус мы подтверждаем работой, компетентностью, широко используем международный опыт. С правительством говорим языком аргументов, поэтому с нашими интересами нельзя не считаться».

Говоря о финансовом положении КБЛ, А. Акстинас отметил, что членские взносы составляют всего лишь 20-30% от бюджета организации. Основной заработок – проведение семинаров, обучения, администрирование проектов. «Если бизнесу интересно, он платит за обучение», - подчеркнул директор КБЛ. Также на конкурсной основе КБЛ претендует на получение грантов Евросоюза для реализации конкретных проектов. Государственного финансирования Конфедерации бизнеса Литвы не имеет.