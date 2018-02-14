С Нового года – новая работа?

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY опросил 475 человек и выяснил, что около 28% респондентов когда-либо ждали Нового года, чтобы сменить работу. А работодатели в этот период времени не склоны решать кадровые вопросы.

По данным исследования, чаще всего люди планируют поменять работу с Нового года, потому что необходимо завершить текущие дела на прежнем месте работы – таковых более 29% опрошенных. Четверть участников исследования полагают, что во время новогодних праздников у них появляется свободное время для поиска подходящих вакансий. Столько же опрошенных говорят, что психологически легче решится на такой шаг в канун Нового года. У оставшихся участников опроса (более 21%) в это время завершается контракт с прежним нанимателем.

Вопреки расхожему мнению, что в начале года настроение еще праздничное, а не рабочее, каждый пятый соискатель нашел место именно в это время. Причем из них 56% трудоустроились за две недели.

Между тем проведенный среди работодателей опрос не выявил повышенного спроса на кадры в данный период времени. «Исключение составили лишь сезонные подработки. Так, в канун Нового года особенно востребованы декораторы-упаковщики и оформители подарков, фасовщики кондитерских изделий, аниматоры, агенты по выкладке товара и промоутеры», – комментирует Анна Шагун, PR-менеджер РАБОТА.TUT.BY.