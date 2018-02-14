События недели: 18-24 декабря

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты экспертов.

Обмен налоговой информацией. Министерство по налогам и сборам Беларуси и Федеральная налоговая служба России разрабатывают порядок автоматического обмена налоговой информацией по отдельному защищенному каналу связи. Взаимовыгодный обмен двух стран будет включать широкий спектр данных о российских и белорусских налогоплательщиках для сбора достоверных сведений и контроля правильности уплаты налогов.

Квоты на производство алкоголя в 2018 г. установлены в Беларуси. Квоты на производство водки и ликеро-водочных изделий увеличены по сравнению с 2017 г. на 163 тыс. декалитров (дал), бренди – на 20% до 92 тыс. дал, кальвадоса – до 28 тыс. дал, виноградных вин – на 14% до 3 965 тыс. дал. Одновременно на 33% уменьшены квоты на выпуск текилы (до 15 тыс. дал), на 30% – вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии. Производство советского шампанского и других игристых вин сохранится на уровне 2017 г. – 1,7 млн дал.

Экспорт хлеба. Белорусского хлеба, выпеченного на подведомственных Минсельхозпроду предприятиях, за 10 месяцев экспортировано на $15 млн. География экспорта включает 15 стран, в числе которых Россия, страны бывшего СССР, Израиль.

СП по производству лекарств. Беларусь и Узбекистан планируют создать совместное предприятие по производству лекарств. Страны активно сотрудничают в области фармацевтики и уже освоили 166 видов лекарств. Планируется создать СП по производству на узбекской стороне белорусских фармацевтических препаратов для лечения гепатита, онкологических заболеваний и поставлять лекарства на рынки сопредельных стран.

В Беларуси появятся почтоматы. Резидент СЭЗ «Витебск» ООО «Модерн-Экспо» в 2018 г. начнет выпуск почтоматов, которые станут первым изделием по тематике умных вещей, планируемых к освоению на предприятии. Почтомат представляет собой многофункциональный автоматизированный пункт отправки, хранения, выдачи товаров, работающий круглосуточно.

Карточки вытесняют наличку. По данным Нацбанка, доля безналичных операций в общей сумме потраченных средств по итогам 9 месяцев составляет 44 %. При этом сумма среднего чека: 114 рублей наличными против 18 безналом. За 6 лет рост по среднему чеку есть и в наличных, и в безналичных расчетах.

Администраторы доходов бюджета появятся в Беларуси. Создание института администрирования предусмотрено проектом закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Администраторы будут начислять, вести учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты платежей в бюджет, взыскивать неуплаченные суммы налогов и сборов.

Падение курса биткойна 22 декабря превысило 24%, его значение опустилось ниже $12000 впервые с начала декабря. Согласно данным Coindesk, курс биткойна потерял 24,43% и составил$11586,23. Ранее на прошлой неделе курс биткойна приближался к отметке в $20000.

О начинаниях Нацбанка. «Мы на время поверили в способность Нацбанка контролировать инфляцию и осуществлять предсказуемую курсовую политику, что, безусловно, является позитивом, – считает руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. – Но добрые начинания Нацбанка не подхватили в правительстве, которое продолжило управлять обширным нереформированным государственным сектором в старом режиме».

О мотивации топ-менеджеров. «Менять в лучшую сторону ситуацию в госсекторе, и в целом в экономике, можно двумя путями. Первый – приватизация, второй – повышение эффективности корпоративного управления, – говорит управляющий партнер международной консалтинговой компании Civitta по СНГ Даниэль Крутцинна. – Для реализации второго пути необходимо менять мотивацию. Эффективные управляющие, топ-менеджеры, которые смогут повысить прибыльность госпредприятий, должны достойно зарабатывать. Никто не будет спасать страну за копейки».

Использованы материалы: naviny.by, interfax.by, БЕЛТА, телеканала СТВ, zautra.by