15 цитат Александра Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря встретился с представителями деловых кругов нашей страны. Предлагаем фрагменты выступления белорусского лидера на этой встрече.

О роли бизнеса. «К теме развития предпринимательства мы обращались неоднократно. Однако в таком широком формате мы встречаемся впервые. Среди присутствующих - представители власти, всех сфер бизнеса - от ремесленников до владельцев крупных частных компаний. Объединяет нас всех одно - четкое понимание того, что малый и средний бизнес - это важнейшая составляющая устойчивого развития экономики, а значит, и существования государства».

О формуле контактов власти с бизнесом. «Мое требование к должностным лицам всех уровней - от председателя сельского совета до министра: соблюдайте не только букву, но и дух принятых решений. Все в законах не пропишешь. Каждый руководитель, представляющий государственную власть, при осуществлении контактов с бизнесом должен следовать единой формуле. Если закон позволяет помочь - помоги! Если закон не позволяет помочь - не мешай! Если закон требует вмешаться - тогда действуй».

О самозанятости. «Главное, не ограничивать инициативу людей. Хочет человек булочки печь и продавать - пусть занимается, если спрос на выпечку есть».

О развитии услуг на селе. «При этом, может, и не нужно человеку сразу регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, брать на себя серьезные обязательства. Вполне вероятно, что на первых порах достаточно будет поработать просто так, на себя, посмотреть, будут ли пользоваться спросом его услуги. Для этого издан указ о регулировании деятельности физических лиц».

О налоговых льготах в сельской местности. «Определять конкретные территории с таким льготным режимом будут областные Советы депутатов, то есть, на местах. Тут нужен разумный подход. Чтобы не получилось так: границу Минска или областного центра пересек, а там уже налоговый рай. Не для того приняты столь значительные послабления. Кстати, если в отдаленных районах ими воспользуется иностранный бизнес, например, из приграничных Брянщины, Смоленщины, литовских или украинских регионов, то это только плюс. Важно сохранить село и дать ему новую жизнь».

О налоговых консультантах. «Хочу предостеречь налоговые органы: не вздумайте перекладывать свою работу на налоговых консультантов или навязывать бизнесу их услуги. Руководитель предприятия должен сам решать, надо ли ему обращаться к налоговому посреднику».

О галочно-палочной системе. «Давно пора искоренить так называемую галочно-палочную систему отчетности, когда во главу угла ставятся суммы штрафов, количество выявленных правонарушений и уголовных дел».

О новом Налоговом кодексе. «Правительство по моему поручению уже в январе сформирует специальную группу и начнет масштабную переработку Налогового кодекса. Он должен быть простым и понятным. Но главное - способным поддерживать экономическую деятельность, а не заставлять субъекты хозяйствования искать лазейки для ухода от финансовых и налоговых обязательств».

Об инициативе и риске. «Наша задача - не чинить препятствий для добросовестных предпринимателей, не сдерживать деловую инициативу, не ограничивать право бизнесменов на разумный риск».

О декрете № 7. «Ключевым из принятых документов является декрет, в котором речь идет о том, чтобы дать людям возможность развивать свое дело, а не думать о многочисленных бюрократических формальностях. Хочешь заниматься бизнесом - иди и работай! Больше никаких препятствий этому нет. Достаточно подать одно-единственное уведомление в исполком - все! На следующий день можно приступать к работе».

О принятии решений. «Половинчатых решений быть не должно, если мы знаем, куда идти и как идти. Я не сторонник этого. Естественно, жизнь меняется. Мы даже в начале года не могли говорить о каких-то там майнингах, блокчейнах и этой новой криптовалюте. А уже сегодня это становится реальностью. Поэтому жизнь и, естественно, нормативно-правовая база будут меняться».

О внедрении новейших финансовых инструментов и технологий. «Ведущие экономики мира еще только присматриваются к этому новому явлению. Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области».

О декрете «О развитии цифровой экономики». «Этот декрет наряду с пакетом принятых решений для бизнеса должен позволить Беларуси стать на путь опережающего развития».

О перечне административных процедур для бизнеса. «С отдельными процедурами вообще непонятно, кому и для чего они были необходимы. От них нужно избавляться без всяких сожалений. И мы от них избавились. Вы знаете, что приложением к соответствующему документу, который я подписал, прописаны все процедуры. Иных больше не будет. Это исключительный перечень. Новый, сокращенный в несколько раз перечень процедур для бизнеса, если это нужно, будет мной утверждаться лично».

Об ответственности бизнеса. «Инициативность, порядочность, прозрачность и максимальная ответственность перед своими работниками и обществом должны стать основой вашей деятельности. Все это предполагает решительный отказ от каких-либо серых схем. Считаю, что уголовные дела, когда на одной скамье подсудимых оказываются чиновники и бизнесмены, бросают тень как на власть, так и на деловое сообщество. Преступная деятельность - это позор, ее надо строго пресекать! Надеюсь, в этом мы единомышленники. Иначе нам с вами просто не по пути».

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