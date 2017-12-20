События недели: 11-17 декабря

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты экспертов.

Наладят выпуск траволаторов. ОАО «Могилевлифтмаш» планирует в 2018 г. начать выпуск траволаторов. В настоящее время совместно с китайскими партнерами изготовлен опытный образец движущейся бесступенчатой дорожки. Траволатор представляет собой более современный и функциональный аналог классических и привычных ступенчатых эскалаторов, выпуск которых на предприятии освоили в текущем году и уже начали реализацию в Россию.

Geely открыл первый официальный дилерский центр в Минске. Здесь стартуют продажи кроссовера GeelyAtlas NL3, собранного по полному циклу на заводе «Белджи». Стоимость автомобиля с объемом двигателя 2.0 л и МКПП, рекомендованная производителем, составляет BYN 19 850, с двигателем на 2,4 л и коробкой-«автомат» - BYN 20 850.

Форум регионов Беларуси и России в 2018 г. будет проведен за счет средств бюджета Союзного государства. Кроме того, зарезервированы средства для финансирования четырех новых программ, согласование которых проходит в финансовых и экономических органах СГ.

Товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи увеличился на 30 %: с начала года проведено 290 тысяч сделок на почти BYN 3 млрд. Заметную долю в товарообороте занимает молочная продукция. Поставки сухого молока на внутренний рынок увеличились в 12 раз, превысив BYN 5 млн. Сливочного масла продано более чем на BYN 2 млн, что почти вдвое больше, чем в 2016 г. Кроме того, выросли продажи мяса для потребления внутри страны. Сумма сделок преодолела отметку в BYN 12 млн, обеспечив рост на 82 %.

Рынок офисной недвижимости переориентируется. За последний год в структуре сделок в этой сфере IT занял 40 %, опередив по данному показателю Нью-Йорк, Москву и Варшаву. Сегодня потребность IT-сектора 40 тысяч квадратных метров площадей. Эксперты прогнозируют, что к 2020 г. спрос возрастет вдвое.

Миллион на транспорт. Брест получит свыше €1 млн на улучшение транспортной инфраструктуры по гранту Евросоюза. На эти средства на улицах областного центра появится «умная» транспортная система. На перекрестках установят электронные программируемые дорожные знаки, обустроят реверсивные полосы движения, выделенные полосы для городского транспорта, организуют автоматический контроль за движением.

О точечной приватизации. «Продажи госпредприятий нет в списке приоритетов властей, – говорит экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук. – И жизнь как раз таки показывает, что приватизация происходит лишь тогда, когда государству срочно нужны деньги, а инвестор при этом предлагает привлекательные условия. Но это точечные и уникальные ситуации. Например, продажа Белтрансгаза или velcom».

Об ускорении приватизации. «Я в свое время предложил целый закон о приватизации, многие положения которого до сих пор остаются актуальными. Нужно радикально сократить полномочия государства, оставив госсобственность в стратегических направлениях (инфраструктура, безопасность, стандартизация и тому подобное), – убежден руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. – А тем, кто шьет белье, ткет ткани, занимается общепитом и розничной торговлей, надо дать возможность свободно покупать госактивы. Если мы блокируем приватизацию этих сфер, то разрушаем госимущество на миллиарды долларов. Поэтому я посоветовал бы властям не заниматься реформаторским очковтирательством, а сесть с бизнес-сообществом за стол переговоров и серьезно разработать такой закон о приватизации, который бы обеспечивал создание мощного класса малого и среднего бизнеса. Он может стать основным драйвером инклюзивного экономического роста».

Использованы материалы: БЕЛТА, телеканала СТВ, zautra.by, naviny.by