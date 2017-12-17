Проблемы и трудности на пути к саморегулированию

Либерализация законодательства в сфере бизнеса предполагает и развитие саморегулирования. Что нужно сделать, прежде чем внедрять саморегулирование в практику и готовы ли к этому бизнес, государство и потребители? Ответы на эти непростые вопросы искали эксперты «Либерального клуба», которые провели исследование «Саморегулирование рекламной деятельности в Беларуси: от декларации к реализации».

Как пояснил Никита Беляев – соавтор исследования, административный директор ОО «Дискуссионно-аналитическое сообщество Либеральный клуб», саморегулирование – это система, направленная на замещение части государственных функций по регулированию и контролю различных сфер предпринимательской деятельности специальными организациями – СРО (саморегулирующая организация), на повышение эффективности регулирования какой-либо конкретной отрасли предпринимательства в формате сорегулирования, т.е. совместного регулирования отрасли бизнесом и государством.

Известны три основные модели саморегулирования:

– модель полной передачи функций от государственных органов к СРО;

– модель частичной передачи функций СРО;

– модель «этического регулирования».

Авторы исследования изучили опыт СРО в России и Казахстане. Оказалось, система саморегулирования непросто приживается и развивается. В России отмечается коммерциализация и формализация деятельности СРО. В Казахстане отсутствует как заинтересованность со стороны государственных органов передавать свои функции в саморегулирование, так и нет заинтересованности со стороны бизнеса.

В нашей стране эксперты отметили пять проблем:

– искажение понимания саморегулирования;

– не изучен вопрос готовности отраслей бизнеса к саморегулированию;

– белорусским законодательством не предусмотрена процедура инициации саморегулирования бизнесом;

– отсутствует аудит функций;

– не проработан вопрос организационно-правовой формы для саморегулирующих организаций.

По мнению авторов исследования, учитывая сложившиеся условия внедрения саморегулирования в нашей стране, возможно говорить лишь о директивном методе ее инициации. При этом необходима разработка и реализация ряда подготовительных мер, способных направить процесс имплементации саморегулирования в нужном направлении. Эксперты полагают, что следует отказаться от стандартизированной модели внедрения СРО в пользу отраслевой, которое будет развиваться в рамках этической модели.

В эксклюзивном комментарии для «Директора» Н. Беляев отметил, что Декрет Президента № 7 «О развитии предпринимательства» закрепил принцип саморегулирования в качестве базового аспекта взаимодействия государства и бизнеса в Беларуси.

– Что означают подобные нововведения для бизнеса? Если коротоко – в перспективе возможность участвовать в регулировании отраслью через специально созданные саморегулирующие организации, – пояснил Н. Беляев. – При этом область регулирования может быть достаточно широкой: от этических аспектов до, к примеру, лицензирования или согласование каких-либо процедур. Все зависит от уровня развития конкретной отрасли, готовности бизнеса взять на себя ответственность по регулированию и желания государства данные полномочия передать.

По мнению эксперта, можно говорить о том, что отдельные базовые условия для развития саморегулирования в Беларуси уже сложились. Во-первых, властями поднят вопрос необходимости сокращения функций государственных органов. Часть функций будет исключена, но часть необходимо будет передать в конкурентную среду. И если речь идет о функциях по отраслевому регулированию – без развития СРО данный процесс осуществить будет сложно. Во-вторых, отдельные элементы саморегулирования в стране уже существуют. К примеру, Белтелерадиокомпания самостоятельно регулирует вопрос допуска рекламы на телеэкраны, Ассоциация международных перевозчиков (БАМАП) осуществляет выдачу книжек МДП, а некоторые ассоциации внедрили отраслевые кодексы этического регулирования.

– Тем не менее, создавать полноценную систему саморегулирования в нынешних условиях нельзя, – убежден Н. Беляев. – Прежде необходимо проделать значительную работу. В первую очередь, обратить внимание на разработку «дорожной карты» внедрения саморегулирования, которая позволит показать, что именно необходимо предпринять для эффективного внедрения саморегулирования, а также учесть все национальные особенности при построении белорусской системы СРО. Как показало наше исследование, сегодня не определен ряд важных вопросов. Так, не запущен аудит функций госорганов. Соответственно, не ясно, какие функции потенциально можно передавать СРО. Не проведено исследование отраслей на предмет готовности к саморегулированию, не изучено мнение бизнеса и отраслевых госорганов – готовы ли они передать и принять ответственность по регулированию? Таким образом, без проработки этих вопросов давать «зеленый свет» саморегулированию пока рано.