Впервые пройдет форум регионов Беларуси и Украины

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков подписал распоряжение о создании организационного комитета по подготовке и проведению в 2018 г. в Гомеле первого форума регионов Беларуси и Украины.

Идея о проведении такого форума впервые была высказана во время визита Александра Лукашенко в Киев в июле текущего года. Тогда же в Киеве проходил украинско-белорусский бизнес-форум, на котором было заключено контрактов на сумму более $ 47 млн.

По итогам визита была достигнута договоренность о том, что первый белорусско-украинский форум регионов пройдет в Беларуси, а именно – в Гомеле, второй – в Украине.

В соответствии с распоряжением премьер-министра, оргкомитету поручено до 31 января 2018 г. разработать и утвердить план подготовки проведения первого форума регионов Беларуси и Украины. Председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

Напомним, что форумы регионов Беларуси и России проходят уже три года.