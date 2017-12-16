События недели: 27 ноября – 3 декабря

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты экспертов.

Борисовский хрустальный завод переживает трудные времена: срок санации предприятия продлен до 31 декабря 2019 г. «Борисовский хрустальный завод им. Ф. Э. Дзержинского» - одно из старейших предприятий райцентра, его продукция и теперь экспортируется в Россию, Францию, Швецию, Эстонию, Болгарию, Польшу, Азербайджан, Казахстан, Литву, Латвию, Туркменистан, Молдову и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

На белорусско-казахстанском бизнес-форуме подписаны крупные контракты. Например, между ОАО «БелАЗ» и ТОО «АстанаБелАЗСервис» подписан договор на поставку в Казахстан 25 карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 т и 130 т на общую сумму около $25 млн.

Шесть центров льноводства начнут работу ближайшие два года. Появится возможность выращивать собственные семена, закрыть потребности внутреннего рынка и увеличить экспорт. Для улучшения качества белорусского льна будет приобретено 40 импортных льнотеребилок.

Безвиз в действии. Более 50 тысяч иностранцев почти из 70 стран мира воспользовались безвизовым режимом и приехали в Беларусь в этом году. Посетили музеи, выставки, усадьбы, сувенирные лавки. По оценкам специалистов, зимой иностранцы тратят около 70 долларов в сутки.

Повышение пошлин. Беларусь с 1 декабря увеличила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозят за пределы таможенной территории ЕАЭС. Пошлина на сырую нефть увеличится с 96,1 до 105 долларов за 1 тонну. Ставка экспортной пошлины на прямогонный бензин повысится с 52,8 до 57,7 долларов за 1 тонну, на товарные бензины - с 28,8 до 31,5 долларов за 1 тонну. Ставка на легкие, средние дистилляты поднимется с 28,8 до 31,5 доллара за 1 тонну. Такая же пошлина действует и для дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

О роли ТНК. «Смысл корпораций в том, чтобы усилить позиции на рынке, чтобы ликвидировать ненужную конкуренцию, если таковую можно ликвидировать, и объединить преимущества каких-то компаний, – говорит экономист Лев Марголин. – С тем же МАЗом – если бы объединились с КАМАЗом, могли бы сделать какую-то специализацию внутри корпорации по видам автомобилей. Учитывая то, что КАМАЗ – это частное предприятие, то если они предлагали такой вариант, значит, он им был выгоден. У нас же часто бывают политические резоны. А там чисто экономические. Наверное, если бы это было выгодно для них, то было бы выгодно и для нас. Но в отдаленной перспективе».

О выгоде ЕАЭС для белорусов. «У нас практически 100-процентная закупка газа, а наша энергетика на 99% зависит от России. Два наши нефтеперерабатывающих завода дают 40% от всей валютной выручки, благодаря российской нефти, — отметил руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико. — Если сравнивать цифры 2014 и 2016 гг., то падение ВВП и у нас. Но это не потому, что в России кризис и не потому, что мы в ЕАЭС, а потому, что мы плохую продукцию производим. На мировом рынке просто обострилась конкуренция, там цены стали падать. Поэтому на сегодня, с учетом патерналистской жизненной позиции белорусов, которые хотят «по 500», которые хотят сидеть в тепле, для них этот союз является очень выгодным»

Использованы материалы: euroradio.fm, zautra.by, БЕЛТА, телеканала СТВ, газеты «СБ Беларусь сегодня»