События недели: 9 – 15 октября

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты экспертов и чиновников.

Правительство поможет «Амкодору». Правительство предоставит гарантию «Белагропромбанку» в погашении основного долга и уплате процентов за пользование кредитом, выданным ОАО «Амкодор-Шклов» для финансирования завершения строительства предприятия по производству молока в д. Слижи Шкловского района.

МАЗы будут собирать во Вьетнаме. Строящийся во Вьетнаме завод по производству грузовиков МАЗ будет выпускать до 1,5 тыс. единиц техники в год. В перспективе во Вьетнаме появится полдесятка совместных российско-вьетнамских и белорусско-вьетнамских автомобилестроительных предприятий, которые смогут обеспечить потребности рынков стран АСЕАН.

Межбанковский расчетный центр создается в Беларуси. Нацбанк до 1 января 2018 г. выступит соучредителем открытого акционерного общества «Белорусский межбанковский расчетный центр» с долей участия не менее 99%. ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» будет выполнять функции технического оператора АС МБР, обеспечивающего разработку, сопровождение, эксплуатацию, функционирование, надежную и бесперебойную работу системы.

Минфин и «Газпромбанк» договорились о сотрудничестве. АО «Газпромбанк» будет оказывать Минфину Беларуси информационно-организационную и консультационную поддержку в работе по расширению присутствия Беларуси на финансовых рынках России и Китая.

Жилье – в лизинг. Более 100 белорусов купили себе жилье в лизинг. Новый финансовый инструмент пока распространяется на квартиры в новостройках, но скоро добавятся коттеджи, а затем, возможно, и «вторичка».

$60 млн для частного бизнеса. Банк развития Беларуси и Всемирный банк подписали соглашение о займе в $60 млн для реализации нового проекта «Расширение доступа к финансированию микро-, малых и средних предприятий в Республике Беларусь».

Новая солнечная электростанция. В Речицком районе Гомельской области открылась самая большая в Беларуси солнечная электростанция мощностью 55 МВт, построенная по заказу «Белоруснефти». До открытия этой электростанции самым мощным считался комплекс в Брагинском районе, номинальная мощность которого достигает 18,48 МВт. До 2020 г. в Беларуси планируется построить солнечные электростанции общей мощностью не менее 250 МВт.

О Совете по развитию предпринимательства. «Данный совет — рекомендательно-консультативный орган, который собирается раз в квартал. Посмотрим, какой там будет регламент. Но я думаю, это будет еще одна площадка, на которой можно будет пытаться убеждать представителей органов госуправления в необходимости рыночных реформ, – говорит экономист Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса. – Если мы хотим создавать новое государство, в новом веке, то должны думать и действовать по-новому.

Я также собираюсь публично освещать свою деятельность в рамках данного органа. Так что об этом будет много информации. Самое примечательное, что являясь членом Совета по развитию предпринимательства можно запрашивать у госорганов интересующую меня информацию. Это позволит более предметно анализировать экономические процессы, чтобы понять, кто является главным иждивенцем в стране и куда все утекает».

Об обеспечительном депозите. «Наше ведомство рассматривает массу предложений, которые идут от общественности, на интернет-сайтах, от бизнес-союзов. Одна из идей звучала в виде такого гарантийного депозита, поэтому она была рассмотрена на уровне экспертов, - заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. – На мой взгляд, это идея не достойна внимания и в дальнейшем она никак не будет рассматриваться».

Использованы материалы: БЕЛТА, naviny.by, ej.by, телеканалов СТВ и Беларусь-1, telegraf.by