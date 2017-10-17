Повышена роль Совета по развитию предпринимательства

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ № 370 «О Совете по развитию предпринимательства», который входит в пакет документов, направленных на развитие предпринимательства и стимулирование деловой активности.

Документ предусматривает повышение роли Совета по развитию предпринимательства за счет расширения полномочий. Теперь без согласования с Советом невозможно будет принимать проекты нормативных правовых актов, в том числе технического характера, оказывающих влияние на порядок и условия осуществления предпринимательской деятельности. Также Совет наделен правом напрямую вносить предложения по совершенствованию законодательства в Минэкономики и Совмин. Особо стоит подчеркнуть, что эти предложения обязательны для рассмотрения чиновниками.

Как сообщает Администрация Президента, члены Совета смогут участвовать в работе общественно-консультативных советов по развитию предпринимательства, созданных при республиканских органах государственного управления и иных организациях, подчиненных Правительству, местных органах власти. Практика показывает, что именно на таких площадках путем дискуссий и обмена мнениями вырабатываются, а потом и принимаются наиболее эффективные решения по регулированию бизнес-сферы.

Ранее представители мелкого бизнеса сетовали, что они не входят в составе Совета по развитию предпринимательства. Теперь же упомянутым указом предусмотрено обязательное участие в составе Совета представителей малого, среднего и крупного бизнеса, занятых в различных сферах экономической деятельности