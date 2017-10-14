Нобель за рациональную экономику

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2017 г. 72-летний Ричард Талер работает в Чикагском университете. Ученый был одним из советников президента США Барака Обамы.

Нобелевскую премию по экономике Ричард Талер получил за изучение экономического поведения людей и за объяснение того, какую роль психология играет в экономике. Талер разработал теорию «ментального учета», поясняющую, как люди упрощают процесс принятия финансовых решений, создавая в уме отдельные «счета», фокусируясь на узком влиянии каждого отдельного решения, а не на общем эффекте. Талер показал, как люди поддаются сиюминутным соблазнам, многие неспособны заниматься финансовым планированием и накапливать капитал.

Ученый заметил, что компании давно научились зарабатывать на иррациональности потребителей. Например, минеральная вода одной и той же марки в дорогом отеле стоит больше, чем в пляжном кафе, потому что это соответствует представлению людей о справедливом ценообразовании. Многие покупатели предпочитают скидки постоянным низким ценам, потому что покупка с дисконтом для них психологические приятнее.

Изучил Р. Талер и поведение инвесторов. Оказывается, оно может зависеть от незначительных факторов, связанными с эмоциями и настроением, гораздо чаще, чем это хотелось бы признать. Например, на готовность к риску может повлиять то, голоден или сыт инвестор в момент принятия решения, какая погода на улице, выиграла или проиграла его любимая команда. Все эти факторы могут влиять на принятие решения, но человек чаще всего этого не осознает.

В решении Нобелевского комитета отмечается, что исследования Талера «перебросили мост между экономическими и психологическими анализами принятия решений».

Р. Талер предложил стратегию либертарианского патернализма, которая направлена на то, чтобы подтолкнуть человека к оптимальному выбору, продиктованному разумом, а не чувствами или сиюминутными соблазнами. Сам же Р. Талер в одном из интервью пообещал, что потратит Нобелевскую премию как можно более нерационально. К слову, сумма премии по экономике, как и других Нобелевских, в этом году составляет 9 млн шведских крон или $1 млн.