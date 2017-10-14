События недели: 2 – 8 октября

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты экспертов.

Белорусским банкам не требуется докапитализация. Такое решение принято по итогам стресс-тестов белорусских банков, которые проходят в том числе с участием независимых аудиторских компаний.

БЖД и Латвийская железная дорога подписали меморандум о сотрудничестве по развитию между двумя странами грузовых перевозок. Они будут осуществляться ускоренными поездами Минск-Рига из Беларуси и обратно под брендом «Грузовой экспресс-поезд «Минск-Рига». Первый поезд планируется организовать до конца нынешнего года.

Россия поставит до конца года на белорусские нефтеперерабатывающие заводы 4,5 млн тонн нефти. Белорусским НПЗ для работы со 100% загрузкой по первичной переработке нефти требуется 6 млн тонн нефти ежеквартально.

Беларусь и Куба активизируют сотрудничество в фармацевтической промышленности. Кубинские биопрепараты, готовые лекарственные формы и субстанции представляют интерес для рынка ЕАЭС, которые Куба сможет продавать благодаря сотрудничеству с Беларусью.

Инвестиционный потенциал Беларуси был презентован на 31-ом финансовом симпозиуме в Австрии. Ежегодный финансовый симпозиум собирает в Альпах более полутысячи руководителей и финансовых директоров крупнейших австрийских компаний, банков и международных финансовых институтов. Беларусь представлена на этом форуме впервые.

Бесконтактные карточки идут на рекорд. Белорусы при расчетах все чаще пользуются бесконтактными БПК. Количество таких операций достигло исторического максимума: в августе 2015 г. было совершено всего 70 тыс. операций, а в августе 2017 г. – более 7 млн операций.

О партнерстве Венесуэлы и Беларуси. «Венесуэла сейчас находится в очень сложном экономическом положении. 90% ее экспорта составляла нефть, а эпоха высоких цен на нефть закончилась на долгие годы, – говорит экономист Леонид Злотников. – К тому же, США грозят Венесуэле экономическими санкциями. Во-вторых, там очень высокая степень политической нестабильности. Так что ни о каком стратегическом партнерстве речь идти не может. Беларусь сейчас – тоже экономически слабая страна. Мы ничего не можем дать Венесуэле: ни новых технологий, ни инвестиций. У нас инвестиции в собственную экономику снижаются последние три года. Какие могут быть инвестиции в венесуэльскую экономику»?

О привилегиях для иностранного бизнеса. «По статистике 60% товарооборота продовольственного рынка страны уже принадлежит иностранным торговым сетям. Когда-то Министерство торговли определило, что одна торговая сеть не должна превышать 20% порогового значения [присутствия] в регионе. В Светлогорске, который я представляю, уже шесть «Еврооптов» — пороговое значение превышено, а они открывают «Брусничку», «Доброном» и так далее», — сказал директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства (РКП) Анатолий Змитрович. – Может ли развиваться национальный бизнес, если не развивается белорусский язык, культура, в упадке история, образование, здравоохранение, теряется рабочий класс? Почему-то для Парка высоких технологий и для китайцев есть льготы. А почему не дают льготы отечественному бизнесу или славянам — полякам, украинцам, русским».

Использованы материалы: БелаПАН, телеканала СТВ, interfax.by, БЕЛТА, euroradio.fm.