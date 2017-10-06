Сентябрь 2017: Итоги прошедшего месяца

Как всегда, наша площадка открыта для самых разных мнений. Поэтому не стоит удивляться, что одно и то же событие обсуждают оптимист и пессимист. Радует прогноз от эксперта по финансам: повышение доверия к национальной валюте – серьезный шаг в повышении качества белорусской экономики.

Либерализация – не значит безнаказанность и безответственность

- Наиболее значимым событием в экономической жизни страны в сентябре считаю рассмотрение Президентом Беларуси законопроектов, направленных на улучшение условий ведения бизнеса, – говорит депутат Палаты представителей от Брестского-Западного округа № 1, заместитель председателя постоянной комиссии по экономической политике Леонид Брич. – В пользу такого вывода говорит и тот факт, что последующее обсуждение А.Г. Лукашенко путей решения этой актуальнейшей проблемы с руководителями ряда министерств и ведомств дало бизнесу четкий сигнал: она вошла в число приоритетов Главы государства. И не случайно на недавнем инвестиционном форуме некоторые важные вопросы уже звучали в плоскости их практического осуществления.

Я убежден, что принятие пакета экономических законопроектов позволит решить несколько назревших задач. Во-первых, уменьшить количество проверок субъектов хозяйствования, в том числе – негосударственной формы собственности, контролирующими службами. Во-вторых, подтолкнет проведение комплексной корректировки уголовного и административного законодательства в направлении декриминализации бизнеса, что обернется смягчением санкций за незначительные и так называемые «технические нарушения» и более широким применением такой меры наказания, как предупреждение. Перечень «плюсов» можно продолжить.

При этом речь не идет о создании условий для безнаказанности и безответственности. Но, как говорится, нарушение нарушению рознь. Ведь не секрет, что многие санкции, сегодня применяемые к предприятиям-нарушителям, нередко загоняют трудовые коллективы в глубокие долговые ямы, а подчас и ведут их к банкротству, что чревато потерей рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет.

В конечном же счете либерализация экономического законодательства приведет к расширению самозанятости населения, раскрепощению деловой инициативы, укрепит доверие отечественных и иностранных бизнесменов к действующим в республике органам власти и принимаемым ими решениям.

Месяц тревожных ожиданий

– К сожалению, никаких ярких, значимых событий в сентябре не припомню, – говорит глава компании «Батичелли» и директор «Центр Бизнес развития» Наум Кац. – Все деловое сообщество замерло в ожидании обновленного Декрета № 3. Есть чувство разочарования от того, что как уже ясно, это очень объемный документ, а значит, сложно говорить об анонсируемом упрощении требований к бизнесу.

Есть одна хорошая новость: увеличение видов деятельности, которые можно вести по заявительному принципу без регистрации ИП. Это классно, но не касается среднего и крупного бизнеса. Анализируя то, что сейчас обсуждает бизнес-сообщество, вынужден констатировать, что все в предвкушении некого разочарования. Мы пока точно не знаем, какие нормы вошли в окончательный вариант Декрета, но интуиция подсказывает, что перемены будут, но не к лучшему для нас.

Снижение норматива продажи валюты – хороший тренд

– В начале прошлого месяца, точнее 6 сентября Нацбанком было принято постановление, в соответствии с которым с 1 октября 2017 г. понижается действующий норматив обязательной продажи выручки в иностранной валюте субъектами хозяйствования республики Беларусь до 10%. Норматив обязательной продажи был введен в Беларуси в конце 1990-х – начале 2000-х гг., – поясняет финансовый консультант TeleTrade Михаил Грачев. – Все субъекты хозяйствования, ведущие внешнеэкономическую деятельность обязывались часть валютной выручки продавать на внутреннем рынке по курсу Нацбанка. Введение этого норматива было обусловлено нестабильностью внутреннего валютного рынка и предназначено было для снижения дефицита предложения иностранной валюты. Большей частью эти продажи служат для пополнения Нацбанком государственных резервов. В разные годы норматив обязательной продажи колебался в диапазоне от 30% до 50%.

Но в последние два года, по мере стабилизации внутреннего валютного рынка и обменного курса белорусского рубля, регулятор счел возможным снизить норматив до текущих 10%. В планах Нацбанка, вероятнее всего с первой половины 2018 года, совсем отказаться от этой нормы.

Этот факт свидетельствует о правильности проводимой регулятором монетарной политики, направленной на укрепление и стабилизацию курса белорусского рубля, повышения уровня доверия к национальной валюте и дедолларизации национальной экономики. Кроме всего прочего, снижение норматива обязательной продажи иностранной валюты, способствует улучшению экономических показателей белорусских экспортеров. А это, по цепочке, повышает качество всей экономики Беларуси.