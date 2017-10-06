События недели: 25 сентября – 1 октября

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты экспертов.

«Центральный» хочет стать сетью. Один из старейших магазинов Минска — универсам «Центральный» объявил о начале продаж второго выпуска валютных облигаций в долларах США по ставке 6,5% годовых, которые могут приобретать физические и юридические лица. Основная цель привлечения денег – расширение бизнеса: покупка, аренда и ремонт помещений для открытия новых магазинов под вывеской «Универсам «Центральный».

На отпуске не экономим. Белорусы потратили летом 2017 г. на путешествия больше, чем в прошлом году. Как показывает анализ платежей по банковским картам, люди активно ездили на поездах и летали на самолетах. По сравнению с летними месяцами прошлого года число покупок железнодорожных билетов выросло на 53 %, средний чек 58 рублей, авиабилетов – на 62 % средний чек 386 рублей. Путешественники не экономили и на покупках в DutyFree – здесь число платежей увеличилось более чем в 6 раз.

БМЗ пришел на рынки Африки. Продукция БМЗ экспортируется более чем в 50 стран мира. Крупнейшими странами - импортерами белорусского металла являются Россия, Нидерланды, Германия, Израиль, Литва, Польша, Турция, Египет, Италия и США. А в этом году адреса поставок белорусских металлоизделий пополнились двумя новыми странами: западноафриканскими республиками Бенин и Того.

Пора повышать цены. «Белоруснефть» считает целесообразным повышение цен на автомобильное топливо, так как они растут в сопредельных странах. «Белоруснефть» полагает, что рост цен на топливо на 5% был бы достаточно разумной и объективной суммой.

«Полесье» выпустит новую пряжу. ОАО «Полесье» планирует с 2018 г. наладить выпуск фантазийной пряжи. Это предусмотрено проектом «Развитие производства фантазийных пряж», который уже прошел государственную экспертизу.

Беларусь поставит в Азербайджан лекарственные препараты на $7 млн. РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» подписали соответствующие контракты с азербайджанскими компаниями.

Внешний долг увеличился. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 сентября составил $15,7 млрд. С начала года он увеличился на $2 млрд, или на 14,7%. Объем внешнего госдолга страны достиг исторического максимума, а по итогам сентября, скорее всего, будет установлен новый рекорд, так как к текущим цифрам прибавятся $700 млн, полученные в виде кредита от России.

ЕБРР о Беларуси. «Европейский банк реконструкции и развития считает Беларусь очень перспективной страной с инвестиционной точки зрения. Особенно в сферах деревообработки, энергетики, зеленой экономики, – говорит управляющий директор по вопросам экономики стран и секторов Европейского банка реконструкции и развития Маттиа Романи. – Сегодня перспективно все, что связано с возобновляемыми ресурсами и электромобилями. Сейчас как раз для Беларуси настало золотое время, чтобы привлечь в эти сферы инвестиции, в будущем это принесет хорошие дивиденды».

О зависимости от России. «Тревожный сигнал: за два серьезных кризиса и падения объемов экспорта в Российскую Федерацию мы так и не смогли найти альтернативных рынков сбыта продукции, выпущенной предприятиями обрабатывающей промышленности, – говорит Академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова. – Еще раз подчеркну: зависимость от РФ сохраняется, что ставит белорусскую экономику в весьма невыгодное положение, ведь, как известно, сама российская экономика ощущает сильное влияние нефтяных котировок и является волатильной. К тому же в нашей восточной соседке постоянно возрастает роль политических рисков. Выходит, мы привязаны к огромному источнику экономических колебаний и пока не можем изменить ситуацию».

Использованы материалы: БелаПАН, БЕЛТА, газеты «Белорусы и рынок», телеканала СТВ, naviny.by.