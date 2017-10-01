ГЧП – институт разгрузки госбюджета

27 сентября в Минске состоялась специализированная международная конференция «Государственно-частное партнерство в Германии и Беларуси: сравнительный анализ и рекомендации».

В ней приняли участие эксперты, обладающие значительным опытом в разных аспектах ГЧП: от разработки законов до реализации конкретных проектов, а также представители органов государственного управления, немецких и белорусских компаний, заинтересованных в реализации проектов государственно-частного партнерства.

Открывая конференцию, Сергей Ваганов, и.о. директора ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» отметил, что ГЧП – это, по сути, новая форма сотрудничества государства и бизнеса, направления на создание качественной инфраструктуры в стране.

Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар в своем выступлении поделился информацией о том, что в немецких СМИ идет большая дискуссия об удачном и неудачном опыте ГЧП, касающемся реконструкции автобанов. «Чем больше занимаюсь изучением ГЧП, тем отчетливее понимаю, насколько это сложная тема, – сказал дипломат. – Во времена уменьшения ресурсов, экономии средств общество ждет эффективной работы от государства, качественной инфраструктуры. В таком случае ГЧП выступает как институт разгрузки госбюджетов».

Приветствуя участников конференции, Павел Утюпин, замминистра экономики Беларуси отметил, что за последнее время Беларусь сделала огромный шаг на пути реализации проектов ГЧП, в формировании институциональной среды и законодательной базы. Однако, по словам П. Утюпина, есть и рях узких мест в законодательстве, которые необходимо корректировать для успешной работы.

Говоря о важности развития ГЧП, замминистра подчеркнул, что в условиях оптимизации бюджетных расходов нужно активнее вовлекать в традиционную для государства сферу развития инфраструктуры частный капитал, налаживать взаимодействие государства и бизнеса. В этой связи П. Утюпин заявил: «Мы открыты для предложений бизнеса, готовы обсуждать необходимые шаги для выработки оптимальных взаимовыгодных схем реализации инфраструктурных проектов. Хочу обратиться к бизнес-сообществам с предложением создать общественное объединение по вопросам ГЧП, в рамках которого могут объединиться лучшие юридические, экономические и технические эксперты. Министерство экономики заинтересовано в активной позиции бизнеса, и экспертная помощь нам не помешает».

В рамках ГЧП в нашей стране реализуются 7 проектов. Наиболее известные из них – строительство детских дошкольных учреждений в регионах Минской области и реконструкция автомобильной дороги М10.

Между тем за день до открытия конференции в Минске состоялось торжественное открытие нового спортивного комплекса YESTODAY. Он построен в рамках программы ГЧП по развитию большого тенниса в Беларуси. Для ее реализации Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2015 г. безвозмездно выделил бизнесменам десять участков под строительство спортивных комплексов с кортами. YESTODAY позиционируется как премиальный клуб, годовые карты в котором стоят $1200-1800.

Остаестя добавить, что организаторами международной конференции выступили Немецко-белорусский экономический клуб, международная юридическая компания Arzinger & Partners. Со-организатором мероприятия является НАИП.