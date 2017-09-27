События недели: 18-24 сентября

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты экспертов.

Повышение транзитной привлекательности Беларуси и создание комфортных условий для бизнеса позволили ГТК увеличить отчисления в бюджет с начала 2017 г. почти на $250 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Трехмиллионный прилетел! В сентябре в аэропорту «Минск» встретили трехмиллионного пассажира с начала нынешнего года. За август 2017 г. национальный аэропорт обслужил 490.266 пассажиров (прирост составил 16%). Количество пассажиров в январе-августе составило 2.779.124 человека, что на 23,3% выше показателя прошлого года.

Революция в ритейле. Торговые сети обяжут размещать на сайтах информацию об условиях выбора поставщиков продовольственных товаров. Это – очередной шаг к прозрачности, а также равному доступу производителей и дистрибьюторов на прилавки.

Сколько валюты нужно продать обязательно? Нацбанк Беларуси принял решение о снижении с 1 октября 2017 г. с 20 до 10% размера обязательной продажи выручки в иностранной валюте субъектов хозяйствования-резидентов.

МАЗ с коробкой-«автомат». Минский автозавод собрал первый самосвал с автоматической коробкой передач. Белорусское шасси в ней дополняют надстройки европейских производителей. Как ожидается, этот многофункциональный автомобиль для уборки дорог будет востребован за рубежом. Известно, что его планирует заказать одна из крупных российских компаний.

Электровелосипед белорусского производства все жалеющие тестировали в рамках акции «День без автомобиля». Пока это опытный образец. В серию пойдет полностью отечественный продукт из современных металлополимеров, двигатель будет весить 4 кг, а рама – 4,5 кг.

Активность на рынке недвижимости. Нынешней осенью вторичный рынок квартир в Минске продемонстрировал неожиданный скачок. Рост оказался столь стремительным, что 2017 г. вплотную приблизился к рекордному 2016-му. В августе в столице зарегистрировали 1500 риэлтерских сделок. Это плюс 16 % по отношению к июлю. Агентства объясняют такой повышенный спрос не только сезонностью – владельцы «вторички» начали снижать цены на фоне огромного предложения новостроек.

Об итогах работы Нацбанка за 1000 дней. «У нас всегда было положительное отношение к Нацбанку. Однако, как нам кажется, до 2014 года, пока в стране проводилась стимулирующая политика, профессионалы из Нацбанка не могли реализовать все свои идеи и предложения, – говорит Александр Пивоварский, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Беларуси. – Со временем, видимо, на официальном уровне появилось осознание того, что ресурсы для стимулирования внутреннего спроса ограничены. Режим монетарного таргетирования, которого с 2015 года Нацбанк придерживается, позволил снизить инфляцию до однозначных величин — и чем дальше этот курс проводится, тем выше к нему доверие в обществе.

Еще один результат политики Нацбанка и правительства — шаги в сторону повышения эффективности госкомпаний. Решение о предпродажной подготовке государственных банков, очевидно, принято именно с этой целью. На наш взгляд, у белорусских госбанков существуют реальные шансы привлечь в качестве акционеров европейские банки».

С чего начинать реформы? «Например, реформа ЖКХ (постепенная или решительная), неизбежная ликвидация перекрестного субсидирования, сокращение финансирования госпрограмм, передача непрофильных активов предприятий государству и прочее в любом случае приведут к соответствующей потребительской инфляции, – считает Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике, доктор экономических наук, профессор. – В связи с этим проведение экономических реформ логично начинать с реального, а не с финансового сектора».

Использованы материалы: tut.by, БелаПАН, naviny.by, БЕЛТА, телеканала СТВ.