Грядет смягчение административной ответственности

Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов сообщил о проекте изменений в Кодексе об административных правонарушениях, касающихся наказаний в сфере предпринимательской деятельности.

Изменения и дополнения в КоАП и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях позволят изменить подходы к конфискации товаров и снизят штрафы для предпринимателей.

«Данный законопроект – системный, комплексный. Он предусматривает корректировку административной ответственности в различных сферах. Большой блок туда включен по либерализации бизнеса, – цитирует БЕЛТА Вадима Ипатова. – Важный момент – это вопрос конфискации. Бизнес-сообщество постоянно поднимает этот вопрос и говорит о том, что излишнюю жесткость использует государство в части применения этого административного взыскания».

Планируется, что обязательная конфискация сохранится только в отношении запрещенных к обороту товаров. В частности, экстремистских материалов, фальсифицированного алкоголя, загрязненной сверх нормы радионуклидами и недоброкачественной продукции, способной причинить вред здоровью людей. Во всех остальных случаях применение конфискации будет существенно сокращено.

По словам В. Ипатова, весь доход, например, в отношении, незаконной предпринимательской деятельности не будет подлежать конфискации, как прописано в ныне действующих нормах, а лишь определенный процент этого дохода.

Также в проекте документа предусмотрено снижение размеров штрафов по 45 административным правонарушениям и расширение возможности применения такой меры как предупреждения.

В законопроекте дано четкое определение малозначительности административного правонарушения в отношении субъектов хозяйствования и предпринимателей.

В. Ипатов сообщил, что при разработке законопроекта изучался опыт Молдовы, России, Казахстана, однако в документ заложены нормы, аналогичные действующим в западноевропейских странах.