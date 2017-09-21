События недели: 11-17 сентября

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты экспертов.

МАЗ в «Великом камне». Минский автозавод и китайская компания Weichai Power начинают строить в индустриальном парке «Великий камень» завод по выпуску двигателей для грузовиков, спецмашин и автобусов. Общий объем инвестиций в проект составляет $20 млн.

Нефтяники идут на рекорд. Из новых скважин на территории Беларуси добудут 91 тыс. тонн нефти. Это на 3 тыс. тонн больше, чем в 2017 г., и самый высокий показатель за последние 20 лет.

«Победитель» признан банкротом. Решением экономического суда Гродненской области Слонимское районное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Победитель» признано банкротом. Три года предприятие будет работать по проекту оздоровления под управлением антикризисного управляющего.

«Моготекс» расширяется. В городском поселке Краснополье Могилевской области состоялось торжественное открытие нового швейного производства крупнейшего предприятия текстильной промышленности ОАО «Моготекс».

Монета к Новому году. Нацбанк Беларуси ввел в обращение серебряную памятную монету «Год Сабакі» серии «Кiтайскi каляндар» номиналом 20 рублей, пробой сплава 925, массой 33,63 г, диаметром 38,61 мм. По китайскому гороскопу покровитель 2018 г. – Желтая Собака. Монета отчеканена на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» тиражом 1 тыс. штук.

Россия – Беларуси. Наша страна получила государственный кредит Российской Федерации в объеме $ 700 млн в эквиваленте. Кредит предоставлен в российских рублях и предназначен для рефинансирования обязательств Беларуси перед Россией по ранее полученному межгосударственному займу. Кредит будет погашаться двумя ежегодными траншами, в апреле и октябре, начиная с 2018 г.

Скоро в продаже. Первые автомобили завода «БелДжи» могут появиться в продаже уже в ноябре. Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, создано в 2011 г., а через два года на нем был собран первый автомобиль.

О прибыльности Европейских игр. «Такие же разговоры у нас велись, когда проводился хоккейный чемпионат мира, – рассказал экономист Борис Желиба. – Он позади: и нет никаких сведений, каков был плюс. Думаю, что особых доходов мы не получим и на этот раз. Отели, которые были построены к чемпионату мира по хоккею 2014 года, сейчас заполняются только на треть. И выкручиваются они за счет дополнительных доходов: конференц-залов, которые они сдают в аренду, казино и так далее. То есть, для гостиничной сферы это будет плюс, но в целом – это все ляжет на бюджет.

О восстановлении экономики. «В стране происходит рост деловой активности, растет потребительский спрос, а с ним и розничный товарооборот. Все это, а также восстановление (пусть и не очень быстрое) промышленности и обеспечивает нам позитивные изменения в экономике, – говорит заведующая отделом мониторинга социально–экономического развития Института экономики НАН Татьяна Садовская. – Играет роль и внешний фактор. Такие же тенденции свойственны и нашему региону в целом: восстанавливаются экономики России и Казахстана. Но в нашей стране подобное связано прежде всего с очень грамотной кредитно–денежной политикой, проводимой Нацбанком. Беларусь — единственная страна Евразийского региона, последовательно снижающая ставку рефинансирования».

Использованы материалы: газеты «СБ Беларусь сегодня», БелаПАН, tut.by, gazetaby.com, телеканала СТВ, БЕЛТА.